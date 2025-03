Vinicius, el amo de un Real Madrid que aún espera al mejor Mbappé

Vinicius, hoy por hoy el jugador más desequilibrante del planeta y a la vez uno de los que más animadversión genera por su comportamiento, con ... frecuencia maleducado y provocador, es el líder indiscutible del actual Real Madrid, a la espera aún del mejor Mbappé. Ya recuperado de sus problemas físicos, el astro brasileño regresó de Catar pletórico. Si el martes fue elegido el The Best de la FIFA y reivindicó su figura tras aventajar en 48 puntos al Balón de Oro Rodri Hernández en las votaciones de seleccionadores, capitanes, aficionados y periodistas, el miércoles fue elegido el MVP de la final de la Copa Intercontinental en la que su equipo sometió al animoso Pachuca mexicano (3-0).

El extremo fluminense es el rey de las finales, el «puto amo» que diría Pep Guardiola, aunque el técnico catalán se refirió así a José Mourinho en relación al manejo del escenario mediático y propagandístico que caracteriza al portugués. Los mejores se crecen en los grandes escenarios y Vinicius es el paradigma de esa sentencia. Ha conquistado once de las doce finales que ha disputado con el Real Madrid, en las que ha contribuido a su equipo con ocho goles y seis asistencias.

Vini ha pasado unos días inolvidables en Catar, donde se ha sentido querido y valorado, alejado del ruido, de los insultos que recibe por los diferentes campos españoles. Firmó una actuación más para el recuerdo y protagonizó el decimquinto título levantado por Carlo Ancelotti, por encima ya en cuanto a galardones de un mito como Miguel Muñoz en la historia del club aunque esta estadística tiene trampa porque hoy hay mucho más título en juego que antaño.

En los compases finales del primer acto, Vinicius se inventó una jugada maravillosa, con ese cambio de ritmo maravilloso que le adorna, y regaló el gol a Kylian Mbappé. Además de otras acciones puntuales de gran belleza y plasticidad, fue el encargado de abrochar el cómodo triunfo al marcar de penalti el tercer gol. Al no estar ya el astro francés en el campo, ninguna polémica a la hora de elegir el ejecutor de la pena máxima que otra vez se supo forzar Lucas Vázquez, tan flojo en la defensa de su área como decisivo cuando pisa la contraria.

Brillante sobre el césped, Vinicius no pudo evitar regresar de Doha de nuevo en el foco también negativo, ya sea por su conducta o sus declaraciones. Tras recibir el The Best, el brasileño lanzó un mensaje a través de las redes sociales para todos aquellos que le critican por su actitud dentro y fuera del campo. Comenzó su publicación con ese histórico «Veni, vidi, vici» del general romano Julio César. «Nadie va a decirme por quién debo luchar y cómo debo comportarme», expuso el delantero del Real Madrid. Y siguió: «Han intentado invalidarme, disminuirme. Pero no están preparados».

Los mimos de Florentino

Lejos de darle algún pescozón, metafóricamente hablando, Florentino Pérez le defiende, mima, protege y pretende premiarle con el millón de euros que tenía estipulado si se alzaba con el Balón de Oro. El brasileño esperaba su momento de gloria, que no pudo tener en la pasada gala de 'France Football', a la que no acudió ningún representante del Real Madrid, para ensalzar su figura: «Hoy escribo al niño que ha visto a tantos ídolos levantar ese trofeo... Ha llegado su hora. O mejor dicho, ha llegado mi hora. El momento de decir... sí, soy el mejor jugador del mundo y he luchado mucho por ello». Unas reflexiones que encontraron la respuesta inmediata de sus críticos como la leyenda alemana Lottar Matthäus, quien le definió como «el nuevo Neymar, un modelo equivocado».

Es Vinicius en estado puro, el futbolista de las actuaciones descollantes y también el tipo insoportable y consentido que se encara con los árbitros rozando la expulsión o que menosprecia a jugadores y aficiones rivales como hizo con el gesto de a Segunda en Vallecas y que LaLiga denunció ante el Comité de Disciplina de la Federación.