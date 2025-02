Valverde: «Si hay que resolver algo, se resuelve dentro»

P. RÍOS BARCELONA Lunes, 28 de octubre 2019, 17:56 Comenta Compartir

Ernesto Valverde no quiere disonancias fuera del vestuario. «Si hay que resolver algo, se resuelve dentro», contestó el técnico del Barça cuando le preguntaron en la previa del duelo contra el Valladolid de este martes por las declaraciones de Marc-André ter Stegen sobre los desajustes que estuvieron a punto de costarle un disgusto a su equipo en el partido de Champions ante el Slavia de Praga.

«No hemos jugado al nivel que queríamos estar y menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es lo más importante, pero hay que hablar de unas cuantas cosas. Hay cosas que hay que mejorar», manifestó entonces el arquero, héroe del Barça aquel día con paradas salvadoras, enfatizando la necesidad de resolver las cosas en el ámbito interno. «No quiero decir nada aquí, me gustaría hablar con los que han estado en el campo», agregó el alemán. Una idea con la que se mostró de acuerdo este lunes el técnico. «Cuando terminan los partidos uno siempre tiene una sensación que responde a algo que ha ocurrido durante el encuentro. Tuvimos la opción de resolver ante el Slavia y no lo hicimos. Los partidos se ven de muchas maneras pero si hay que resolver algo, se resuelve dentro», abundó.

Restó con todo Valverde importancia a lo sucedido en Praga. «Al acabar el partido, la gente puede dejarse llevar por la impresión de los últimos minutos y no por el partido en general. Nosotros no sentenciamos y luego nos apretaron en los últimos minutos del partido. Con 1-3 o 1-4 la lectura hubiera sido diferente. Hay campos en que para ganar hay que sufrir. No creo que sea para tanto», defendió el Txingurri, aliviado con el regreso a la competición tras un fin de semana extraño por la suspensión del clásico. «No hemos podido jugarlo por lo que ha pasado y a ver si nos podemos reenganchar a Liga, porque los demás han sumado y nosotros no», manifestó el preparador del Barça, que no considera que el aplazamiento de ese choque al 18 de diciembre le venga mejor a un conjunto que al otro. «Los dos equipos estamos parejos. Jugaremos cuando nos toque, hay que pasar página», remarcó.

Escapada de Griezmann

Dejó caer Valverde que Umtiti será baja ante el Valladolid. «Ayer se entrenó aparte. Veo difícil que pueda participar», dijo del zaguero, con problemas en la rodilla. Rehuyó la polémica cuando se le preguntó por la escapada de Griezmann a Nueva York para disfrutar de la NBA aprovechando que el Barça no tenía partido de Liga. «Entiendo que el tiempo libre es para disfrutarlo, dentro de un límite, pero no hemos puesto ningún impedimento», atajó. Y aseguró que la apuesta con Carles Pérez y Ansu Fati tendrá continuidad en el tiempo. «Están dentro de la dinámica del primer equipo y en principio esa es la idea, aunque tengan ficha del filial y en algún momento puedan jugar con ellos».

Sobre el Valladolid, alertó de que los pucelanos llevan «una buena racha» y han conseguido «buenos resultados» contra «los equipos de arriba». «Teniendo en cuenta el partido de año pasado que fue un partido complicado, desde luego que es un partido en el que tenemos puestas muchas ilusiones después del parón de esta semana», señaló.