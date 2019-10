Jornada 3 | Grupo F El Barça, a mejorar su imagen europea en Praga Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. / Reuters Sin los lesionados Umtiti y Sergi Roberto, se enfrenta al Slavia en su mejor momento de la temporada tras salvarse de milagro ante Dortmund e Inter P. RÍOS Barcelona Miércoles, 23 octubre 2019, 06:52

Tras un sufrido 0-0 en Dortmund, donde Ter Stegen fue el salvador al parar un penalti a Reus, y una milagrosa remontada ante el Inter (2-1), con dos goles de Luis Suárez en la segunda parte después de una exhibición italiana en la primera, el Barça intentará ofrecer por fin en Praga ante el Slavia la imagen de un auténtico aspirante al título en la Liga de Campeones. Los dos pobres partidos anteriores no le penalizaron, pues suma cuatro puntos de seis posibles, como el Borussia Dortmund, antes de disputar dos partidos ante el rival más flojo del grupo. Pero ya sabe que no puede confiarse ante el equipo checo, que arrancó un 1-1 de San Siro, complicando la vida al Inter, que sólo suma un punto. Y pudo ganar aquel partido, pues encajó el empate en el tiempo añadido.

El equipo azulgrana afronta el encuentro en su mejor momento de la temporada, como líder en la Liga tras encadenar cuatro victorias, las tres últimas sin encajar goles. Y lo hace sin necesidad de rotar demasiado porque el clásico que debía disputar el sábado se ha aplazado por la tensión que se vivió la pasada semana en las calles de Cataluña. Messi, una vez superadas sus dos lesiones musculares, se acerca poco a su mejor versión y la única duda es saber si Valverde aprovechará la frescura de Dembélé, que está sancionado en el campeonato doméstico (cumplió un partido ante el Eibar y le queda otro). Entraría por Griezmann, aunque no se descarta que el tridente que forma el '17' con Messi y Suárez tenga continuidad ahora que comienza a entenderse. También en el centro del campo, aunque ya se intuye que Busquets, De Jong y Arthur son titularísimos, podría entrar Arturo Vidal e incluso Rakitic para dar descanso.

Respecto al once de Ipurua son seguros dos cambios por lesión. Sergi Roberto, que fue relevado en el descanso por una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, no viajó a Praga, mientras que la mala noticia este martes fue la nueva lesión de Samuel Umtiti, quien había vuelto a su nivel el pasado ábado en su primer partido de la temporada dejando atrás el calvario de percances. Sin embargo, según informó el club, en la parte final del último entrenamiento el central sufrió una contusión en la rodilla izquierda que le provoca molestias. El parte médico no es alarmante, pero sí preocupa que se trata de la misma rodilla que apenas le ha permitido jugar en el último año. Piqué, cumplida su sanción liguera, volverá a formar el eje defensivo con Lenglet, que cumplió el suyo hace dos jornadas ante el Sevilla. Llevan dos partidos sin actuar juntos.

El Slavia de Praga es el líder destacado de la liga checa y la base de la selección que derrotó recientemente aInglaterra 2-1. Es un equipo muy seguro en defensa, el que más kilómetros corre en la Liga de Campeones gracias a un centro del campo muy combativo y cuenta con delanteros peligrosos como el rumano Stanciu y el nigeriano Olayinka, autor del gol en Milán.