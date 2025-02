Valverde se rinde ante Ter Stegen

p. ríos Barcelona Miércoles, 23 de octubre 2019, 23:28 | Actualizado 23:53h. Comenta Compartir

Marc-André Ter Stegen no era el rostro de la felicidad tras la victoria del Barça ante el Slavia en Praga. El portero alemán, que se erigió de nuevo en héroe azulgrana para rescatar tres puntos que su equipo no mereció, se mostró contrariado. «Me gustaría hablar con los que están en el campo. No hemos estado al nivel en el que queríamos estar pero lo importante es que hemos sacado los tres puntos. Siempre pasa, hay cosas que mejorar», valoró el guardameta.

Por su parte, Ernesto Valverde reconoció el papel decisivo, una vez más, del portero germano en un triunfo que parecía plácido y que acabo siendo un ejercicio de resistencia sostenido por las paradas del alemán. «Está siendo un jugador importante», reconoció su entrenador, consciente de que también fue decisivo en el empate azulgrana en Dortmund de la primera jornada.

«Era el partido que esperaba si ninguno se hacía dueño del marcador. Ha habido fases en las que hemos dominado claramente, si nosotros teníamos alguna pérdida ellos iban a llegar con peligro. Hemos tenido oportunidades para resolver pero el marcador era corto y ellos iban con todo, con ocho jugadores hacia delante», analizó el técnico del Barça.

«Estos partidos tambien hay que saber jugarlos. Nos ha faltado tranquilidad en campo contrario para saber qué hacer en cada momento», señaló Valverde, que ve a Messi cada día más entonado. «Es el jugador que es capaz de decidir cualquier jugada», concluyó.