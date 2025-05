Solo la Champions evitaría el adiós de Ancelotti

A pesar del tono reivindicativo que mostró tras caer en el Camp Nou, dudando incluso del VAR en la anulación del gol a Marco ... Asensio, el futuro de Carlo Ancelotti está muy en entredicho. Tiene un año más de contrato y el curso pasado firmó un doblete histórico Liga-Champions, pero no existe un deporte más desmemoriado y ventajista que el fútbol y en la cúpula del Real Madrid se suceden las críticas al preparador italiano.

¿De qué se le acusa a Carletto? Básicamente, de que el Barça de Xavi Hernández, que encadena fracasos en Europa, le haya tomado la medida. En 2023, le ha arrebatado el título de la Supercopa de España en Arabia Saudí, prácticamente le ha ganado esta Liga y puede superarle en las semifinales de la Copa del Rey si hace valer en el Camp Nou el 0-1 logrado en el Bernabéu.

Xavi se ha convertido en la kryptonita de Ancelotti, que solo le ha superado en dos de sus siete enfrentamientos en los banquillos. Y eso que la historia empezó bien para el de Reggiolo, vencedor la primera vez que cruzaron sus caminos, hace poco más de un año en las semifinales de la Supercopa. También salió airoso en el duelo liguero de esta campaña en el Bernabéu, dondeTer Stegen encajó tres goles por primera y única vez en la presente Liga. En el resto de citas, éxitos del preparador de Tarrasa, incluyendo el amistoso veraniego en Las Vegas resuelto con un gol de Raphinha.

Teorías conspirativas

Más allá de teorías conspirativas alimentadas por el 'caso Negreira' y de las que tras el último clásico participó Ancelotti al dudar hasta de las rayas tecnológicas de los fueras de juego, a Florentino Pérez y su entorno les molesta lo que consideran cierto inmovilismo de su veterano entrenador. Le critican por tardar en hacer los cambios y por insistir en su apuesta por Kroos y Modric cuando los partidos son de enjundia y el escaparate mediático es grande.

El alemán y el croata terminan contrato y no hay que descartar que al menos uno de los dos no siga. También vence el vínculo de Marco Asensio y Dani Ceballos, molestos con su entrenador porque piensen que se merecen más presencia en los duelos clave. El domingo en el Camp Nou, de hecho, mejoraron al equipo blanco cuando salieron. Una plantilla confeccionada desde arriba con lagunas, como la falta de un sustituto de Karim Benzema, un problema que se agudiza cuando el francés, como sucedió en este clásico, evidencia no estar en forma. La 'Vinidependencia' es un problema y los rivales lo saben.

Ancelotti acabará seguro la temporada, pero ya hay nombres que están sonando para sustituir al italiano. Raúl González Blanco, que progresa adecuadamente al frente del Castilla, Pochettino, un antiguo objeto de deseo de Florentino, y el emergente Xabi Alonso, que acaba de vencer al frente del Leverkusen al poderoso Bayern de Múnich, son los candidatos que más suenan para el banquillo merengue. Sin descartar a Zidane, que sigue sin equipo. Solo la decimoquinta Copa de Europa, salvaría a Ancelotti. La Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y hasta la Copa del Rey, se consideran poco bagaje. Como ya le ocurrió en 2015, la segunda temporada le lastra.

Ignacio Tylko