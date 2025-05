La segunda unidad del Barça vale una Liga

El Barcelona dio en el clásico un paso prácticamente definitivo hacia el título de Liga y lo hizo, en gran medida, gracias a la puntería ... de su segunda unidad. Sergi Roberto y Franck Kessié, teóricos suplentes, aparecieron uno en la primera mitad y otro en la recta final para desestabilizar el choque ante el eterno rival y dar la razón a Xavi Hernández, que siempre tuvo fe en ellos. Es la victoria del fondo de armario, la de los jugadores que no aparecían en las quinielas y que ahora han dado un paso al frente.

«He tenido dudas hasta el último momento sobre si ponía a Sergi Roberto o a Kessié. Al final, ha salido muy bien porque los dos han marcado, han salido triunfadores», afirmó Xavi en la rueda de prensa posterior al partido de su equipo contra el Real Madrid. El técnico catalán se mostró satisfecho tras un partido en el que tuvo que remar a contracorriente tras el gol en propia puerta de Araujo pero en el que terminó encontrando vías para hacer daño al eterno rival. Lo hizo con la llegada desde atrás de jugadores de segunda línea, un apartado en el que brillaron con luz propia una vez más Sergi Roberto y Kessié, dos jugadores acostumbrados a ejercer ese rol.

El primero de ellos cuajó un partido excelso. Sergi Roberto ha dado la vuelta a la tortilla. Ha pasado de ser un jugador residual en la plantilla a ser un auténtico comodín para Xavi, que ya no solo le ve como un futbolista para tener fondo de armario en el lateral diestro, sino que ahora ve en él un reemplazo de garantías para la medular. «Ya no sé qué decir de él, si estuviera en otro equipo sería de los más valorados y aquí se le critica. Es la desgracia de este club. Siempre ha sido un ejemplo. Es un espectáculo. No sabía que le habían dado el MVP. Lo ha entendido todo muy bien hoy, así que estoy muy contento por él», aseguró Xavi de él en rueda de prensa.

No es para menos, Sergi Roberto, que firmó hace dos semanas su renovación con el Barça hasta el año 2024, se ha convertido en un auténtico comodín esta temporada. Con el compromiso ante el Real Madrid ya ha disputado 26 partidos esta campaña, por los apenas 12 que jugó el curso pasado. Ese subidón viene motivado por una mejora física que le ha permitido dejar atrás todos los problemas musculares que arrastraba y volver a ser el jugador 'box to box' que fue antaño. En el clásico se llevó el MVP después de ser un futbolista fundamental en el repliegue y de ser una de las grandes armas llegando desde segunda línea, tal y como sucedió en el gol que empató el choque.

Un jugador que rompe moldes

El clásico sirvió también para que Xavi pudiera sacar a relucir su otra arma secreta desde el banquillo. Kessié no hace mucho ruido pero su participación ha sido determinante en los dos últimos partidos ante el Real Madrid. En el Santiago Bernabéu, en Copa del Rey, de sus botas salió la jugada que terminó con gol en propia puerta de Militao y en el duelo liguero en feudo azulgrana apareció cuando el partido ya agonizaba para empujar a la red un balón de Balde y llevar al éxtasis a un Camp Nou que hasta ese momento no se sabía campeón.

Es el triunfo de un jugador que rompe moldes, que tiene calidad de sobra para adaptarse al ADN Barça y que tiene tanto gol que se hace indetectable para las defensas rivales. Esta temporada, en la que solo ha jugado 1.357 minutos, ya suma tres goles y tres asistencias, números que le acercan a las expectativas que había puestas en él cuando llegó a Can Barça el pasado verano.