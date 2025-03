El revulsivo de Simeone y la mejor racha de Europa

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 14 de diciembre 2024, 17:22 Comenta Compartir

El sol ha vuelto a salir en el Metropolitano, que tiene ante sí a un equipo en plena racha. Inigualable en toda Europa. Cuando parecía que se le escapaba la temporada de la ilusión, el resurgir de las fortalezas del Cholismo más clásico de Diego Pablo Simeone, han llevado a los rojiblancos a enderezar el rumbo y a estar más que vivos en todas las competiciones. Reenganchado a la batalla por la Liga, el equipo del barrio San Blas-Canillejas desconfía del correoso Getafe en un duelo a caballo entre la resaca de Champions y la batalla de Montjuic, el día 21 ante el Barcelona, para cerrar el año.

Las contradicciones del fútbol. Hace solo mes y medio el equipo colchonero emitió señales alarmantes de juego y resultados, mientras que ahora, partido a partido, son un bloque que está de dulce, fiable, y que lleva diez victorias consecutivas. Un dato, que más allá de la vuelta del mejor Griezmann y los picotazos de la Araña Julián Álvarez, no se entiende sin el apellido Simeone. Y es que desde la irrupción de Giuliano, que encarna el coraje y la garra que su afición reclama para sus jugadores, el Atlético ha conseguido un pleno de triunfos en sus nueve titularidades con el equipo. El argentino ha conquistado el corazón de los rojiblancos y ha convencido a su entrenador, que no a su padre. «Siempre lo miré como futbolista, no como hijo», dijo hace días el preparador colchonero, que observa desde el banquillo como nadie atraviesa en la actualidad tal secuencia de triunfos en las federaciones que aglutina la UEFA.

Unas ilusionantes cifras para los aficionados del Atleti que no son casualidad. El Atlético luce como bloque, con la defensa y Jan Oblak como grandes protagonistas, además de sus potentes individualidades como las de sus dos jugadores más diferenciales: Griezmann y Julián Alvarez, con 15 goles entre los dos en esta secuencia victoriosa, que empezó el pasado 31 de octubre. Datos que reflejan el estado de felicidad que se respira en el club, que se encuentra a solo tres tres triunfos de su mejor marca de la historia, cuando en 2012, también con Simeone, llegaron a trece.

Alineaciones posibles

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Giménez, Lenglet, Javi Galán; Giuliano Simeone, Rodrigo de Paul, Pablo Barrios, Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez.

Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Djené, Alderete, Diego Rico; Nyom, Milla, Yellu, Carles Pérez; Uche y Álvaro Rodríguez.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 14:00

Televisión: M+ LaLiga TV