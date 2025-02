La 'unidad B' del Madrid trata de acercar la Liga pensando en el Bayern

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 25 de abril 2024 | Actualizado 26/04/2024 12:24h. Comenta Compartir

El Real Madrid, alumno aplicado y previsor, dejó los deberes de la Liga listos en el clásico ante el Barça en el Santiago Bernabéu. Su victoria 'in extremis' frente al eterno rival elevó su renta en el campeonato de la regularidad a 11 puntos con 18 en juego, por lo que la a priori complicada visita a la Real Sociedad en Anoeta se ha convertido en casi un trámite, un duelo para ver en acción a algunos de los menos habituales y dar un paso más hacia el alirón preservando a los puntales con la mente puesta en la ida de la semifinal de Champions contra el Bayern el próximo martes en Múnich.

Carlo Ancelotti elevó la tensión de los suyos en la previa, apelando a sumar los siete puntos que les faltan para proclamarse campeones de Liga cuanto antes. «Toda la ilusión del mundo porque el objetivo es muy claro ante un rival muy complicado como la Real», advirtió en primer lugar. Sin embargo, poco después anunció una lista de convocados sin Bellingham, aquejado de problemas estomacales, y Mendy, al que el italiano prefiere preservar para que se centre ya en el partido del martes. Son dos de los fijos para el primer asalto en tierras germanas con una final de Champions en juego. No obstante, este mismo viernes se podujo un cambio al entrar en la lista el inglés y salir de ella Rodrygo por un proceso gripal.

Carvajal, que no jugará en Múnich por sanción, será uno de los pesos pesados en San Sebastián, en un partido que ofrece una buena ocasión para probar el estado físico de Militao desde el inicio y también para dar a atacantes como Brahim, Arda Güler o Joselu los minutos que demandan y de los que el buen momento de estrellas como Vinicius, Bellingham o Rodrygo les vienen privando hasta ahora. Ancelotti no descartó incluso la rotación en la portería, abriendo la puerta al regreso de Kepa al once, y desveló que Courtois podría estar listo incluso para jugar ante el Cádiz la siguiente jornada, a la que el Madrid llegaría con opciones de alirón si se lleva los tres puntos de Anoeta.

La Real Sociedad, alicaída después de despedirse de la Champions y la Copa del Rey, levantó el vuelo en marzo con tres victorias ligueras consecutivas que aproximaron el objetivo del billete para la Europa League. Dos empates consecutivos frente al desahuciado Almería y el Getafe le han complicado la vida, con el Betis y el Valencia al acecho, por lo que el conjunto 'txuri urdin' ni mucho menos puede relajarse y dejar pasar el duelo ante el líder del campeonato.

«Esperamos un Real Madrid potente como siempre porque tienen una grandísima plantilla, independientemente de quién esté en el terreno», advirtió Imanol Alguacil en la previa, dejando algún reproche velado a la diferencia de trato al club blanco en cuanto al adelanto del partido por su compromiso europeo. «Imagino que a ellos les viene muy bien y creo que es bueno que nos ayudemos. Pero que nos ayudemos entre todos y a todos. Que no sea solamente a un equipo», señaló.

Su homólogo Ancelotti, en plena resaca de una semana fantástica que metió a su equipo en las semifinales de la Liga de Campeones y dejó a tiro de piedra el título liguero, prefirió no entrar al trapo de las declaraciones de Joan Laporta. El presidente del Barça aseguró que pediría la repetición del clásico si desde el Comité Técnico de Árbitros no se justificaban las decisiones de Soto Grado, árbitro de campo, y Sánchez Martínez, responsable del VAR, en ese duelo de máxima rivalidad. Carletto pasó página y calificó esa postura del mandatario azulgrana como «opiniones», antes de asegurar que «las palabras se las lleva el viento».

-Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro, Odriozola, Zubeldia, Le Normand, Galán, Zakharyan, Zubimendi, Merino, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Nacho, Fran García, Valverde, Tchouaméni, Modric, Güler, Joselu y Brahim.

Árbitro: Munuera Montero (Andaluz).

Estadio: Anoeta.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar LaLiga.