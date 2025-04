Primer pulso en la batalla por la Liga

Se trata de la octava jornada, no estará Kylian Mbappé por lesión y el Real Madrid solo aventaja en dos puntos al Atlético, con el ... Barça por delante, pero el pulso de este domingo en el Metropolitano puede marcar tendencia y seguro que dejará una resaca potente. Un derbi capital caliente, con Vinicius y los impresentables ultras colchoneros una vez más en el foco, y una cita clásica que desde el aterrizaje del Cholo Simeone adquirió mucha más relevancia porque se igualaron las fuerzas.

Lejos quedan los tiempos en los que los rojiblancos se pasaron 14 años deprimidos sin ser capaces de vencer a su eterno rival y en una gran pancarta del Bernabéu se leía aquello, humillante para los atléticos, de 'se busca rival digno para derbi decente'. Hoy, el balance entre el técnico argentino y Carlo Ancelotti es de nueve victorias para cada uno y seis empates en 24 partidos, incluidos dos en el que el preparador de Reggiolo conducía al Bayern de Múnich y que se saldaron con una victoria para cada uno por la mínima en la fase de grupos de la Champions 2016-17.

Aunque hay actores nuevos en escena, como los locales Le Normand, Gallagher, Sorloth o Julián Álvarez, y ya no están tipos como Álvaro Morata o Toni Kroos, el derbi llega marcado lo que sucedió el curso pasado. Entonces, el Atlético provocó las únicas dos derrotas del Real en toda la temporada, una en Liga y otra en octavos de la Copa del Rey que impidió quizá a los blancos lograr su primer gran triplete histórico.

Desde esa caída en el torneo de la regularidad, con doblete de Morata, gol de Griezmann y diana de Kroos para acortar diferencias, el Madrid encadena 39 jornadas de Liga sin hincar la rodilla. Una estadística brutal y una lección importante para el vigente campeón. «Es un estadio muy complicado, tenemos que mejorar para ganar. Es obvio que debemos evitar los errores del año pasado. Ese aprendizaje nos puede venir bien para el partido de mañana«, advirtió en la víspera Ancelotti.

Carletto está feliz porque recupera a Camavinga para la causa del equilibrio y la energía que tango pregona el italiano, aunque sería arriesgado darle 90 minutos al francés. No suelta prenda sobre el sustituto de Mbappé. Si es ofensivo apostaría por Endrick para mantener el 4-3-3, pero hasta Simeone da por hecho que Bellingham adelantará su posición y entrará Modric o Güler como cuarto centrocampista.

Existe cierta polémica por el hecho de que los locales se presentan con días menos de descanso, ya que jugaron el jueves en Vigo y el Madrid recibió el martes al Alavés. Entiende Ancelotti que exista cierto malestar en sus rivales, pero les recuerda que antes este problema lo sufrieron ellos. Simeone, convencido de que «todo parte de la mente», sostiene que «más allá de que la parte física pueda influir en algún momento, la motivación para todo en la vida, es un arma importante«. Los blancos pueden tener más piernas, pero disfrutar de una hinchada detrás da alas a los atléticos.

Este sábado, el Cholo lanzó una de sus pullas al hablar sobre la confección del calendario y echar la vista atrás. «No miro el tiempo, aceptamos lo que hay. Lo decíamos cuando fuimos a jugar contra el Bilbao la semifinal de Copa, ellos con cinco días y nosotros con dos. No se acuerda nadie y no le importó a nadie Hay gente que trabaja muy bien y hay que respetar su trabajo porque hacen las cosas muy bien», subrayó un preparador que se confesó «nervioso, ansioso, con ilusión, alegría, emoción». Estados de ánimo que asegura mantener desde que debutó en Málaga, el 7 de enero de 2012.

La ausencia de Kroos

Cuesta ver un derbi sin Morata y sobre todo sin Kroos, cuya ausencia puso de relieve el Cholo. «El rival ha perdido un jugador importantísimo, admirable por todos los entrenadores y necesario en cualquier equipo. Creo que ellos están buscando ese futbolista que les dé esa calma para aprovechar toda su potencia ofensiva», reconoció.

Salvo sorpresa, no se espera de inicio una riña muy abierta sino más bien marcada por las vigilancias y el respeto mutuo. El Cholo ha vuelto a sus orígenes, con cinco porterías a cero en siete partidos, como en los tiempos en los logró siete trofeos Zamora: dos de Courtois y cinco de Oblak. Enfrente, Ancelotti dispone de jugadores enormes en ataque pero siempre insiste en la solidez y la solidaridad como claves del éxito. ¿La baja de Kylian? «Sin Mbappé cambia un poco pero no mucho. Es una pena que no esté, pero lo podemos suplir bien. Estamos acostumbrados a jugar sin él«. Y al cuestionarle sobre el ambiente contra Vinicius, tiró de ironía. «Mañana va a ser un espectáculo entretenido».

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Giménez, Reinildo, Samu Lino, Koke, De Paul, Gallaguer, Griezmann y Julián Álvarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Vinicius y Rodrygo.

Árbitro: Busquets Ferrer (Comité Balear).

Hora y estadio: 21:00 h. Cívitas Metropolitano.

TV: Dazn.