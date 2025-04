LaLiga actúa contra el plan racista para atacar a Vinicius en el Metropolitano

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 28 de septiembre 2024, 17:07 | Actualizado 17:27h. Comenta Compartir

En una semana en la que el racismo logrado la tercera condena en la historia del fútbol español, tanto Policía como LaLiga incrementarán la vigilancia para prevenir incidentes xenófobos en el Metropolitano, con Vinicius, como viene siendo habitual, en el punto de mira. «Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directos a la cárcel, lugar que se merecen».

El ariete brasileño del Real Madrid, que se ha convertido en la bandera de lucha contra este problema social, visita uno de los dos puntos geográficos marcados en rojo por su animadversión hacia su persona. El Metropolitano es junto a Mestalla el escenario donde el fluminense ha sufrido más capítulos racistas. De ahí que los distintos organismos encargados de supervisar el normal desarrollo del derbi madrileño de este domingo, consideren necesaria una vigilancia extra a la hora de controlar lo que ocurra tanto dentro como fuera del terreno de juego rojiblanco.

Durante los últimos días, radicales del Atlético de Madrid han lanzado una campaña en redes con el hashtag #MetropolitanoConMascarilla, para asistir al encuentro usando mascarilla. Con esta medida, buscan evitar ser identificados mientras y poder insultar al jugador madridista de manera impune. En las últimas temporadas, las visitas del Madrid al estadio colchonero han estado marcadas por los cánticos de «mono» o «chimpancé» hacia el brasileño, tanto dentro del estadio como en los alrededores. Cabe recordar la ocasión en la que apareció colgado de un puente cercano a la ciudad deportiva de los madridistas un muñeco con la camiseta de 'Vini' y una pancarta con el lema 'Madrid odia al Real'.

Ante este escenario, LaLiga se ha querido anticipar a los posibles hechos y amenaza con duros castigos para los instigadores de esta campaña de odio que llegó a ser trending topic, dado que suponen «un delito de incitación al odio, claramente identificado en el Código Penal». «LaLiga no tolerará en ninguna circunstancia este tipo de comportamientos. Estos actos no solo suponen un perjuicio para la imagen del deporte y de nuestro país, sino que también representan una amenaza directa a la integridad y el bienestar de todos los aficionados», resalta el organismo que preside Javier Tebas.

Los entrenadores de ambos equipos se mostraron al margen de estas polémicas en la previa del duelo. «La verdad que me alejo bastante de lo que nos importa, que es pensar en cómo preparar el partido», destacó Diego Simeone, en la línea que su homólogo en el bando de Chamartín Carlo Ancelotti, que no quiso darle mucho bombo al asunto. «A nivel general, la justicia está tomando medidas y decisiones. Es un tema del cual no tenemos que preocuparnos porque hay otros organismos que se preocupan como es justo que sea», sentenció.

Hay que recordar que Mateo Busquets Ferrer, quien será árbitro encargado de dirigir este encuentro, dispone de un protocolo contra este tipo de manifestaciones racistas que le permite suspender el encuentro. En un primer momento de modo temporal hasta que remitan los incidentes tras un anuncio por megafonía, y posteriormente puede hacerlo de manera definitiva si eso no ocurre. La novedad de este curso es el gesto para hacerlo que es cruzando los brazos por delante del pecho.