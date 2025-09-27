Lamine Yamal vuelve ante la Real Sociedad

Daniel Panero Sábado, 27 de septiembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

El Barcelona se enfrenta este domingo a la Real Sociedad en el Estadio de Montjuic con el objetivo de evitar distracciones. Ni las lesiones de Fermín López, Gavi, Raphinha o Joan García, ni la cercanía del duelo estelar del próximo miércoles contra el París Saint-Germain deben desviar la atención de un equipo, el de Hansi Flick, que busca seguir sumando victorias para llegar al parón de selecciones de la próximas semana con mejores sensaciones que el anterior. El Barça quiere despegar y puede hacerlo de la mano de Lamine Yamal, que, con precauciones, ya está de vuelta.

Y es que el nombre de Lamine Yamal ha sido uno de los más repetidos en la última semana tras su segundo puesto en el Balón de Oro con apenas 18 años. Esa 'derrota' ya es historia y el joven extremo busca ahora hablar sobre un terreno de juego que no pisa desde hace casi un mes, cuando lo hiciera con la selección española. «No tengo la sensación de que pueda recaer, pero nunca se sabe. Estamos contentos de volver a disponer de él como opción para mañana. Veremos si está en el banquillo o en el equipo, pero tendrá algunos minutos seguramente», afirmó Flick en la rueda de prensa previa al choque.

El técnico alemán es consciente de la importancia que tiene recuperar a Lamine Yamal para un partido en el que a los suyos les puede faltar desequilibrio por la baja de Raphinha. El brasileño no estará por lesión, al igual que Ter Stegen, Joan García, Gavi y Fermín. Estas cuatro ausencias condicionarán un once en el que Flick podría hacer pequeños cambios pensando en el complicado partido del próximo miércoles contra el PSG. Koundé podría regresar al lateral, Pedri podría tener descanso en favor de Marc Casadó y arriba podría ser el día de Lewandowski, con Rashford, Dani Olmo y Ferran Torres como acompañantes. «No es normal tantas lesiones, aunque te puedes esperar alguna. Estamos analizando la situación, lo que se ha hecho en los días anteriores para ver si encontramos alguna causa. Es nuestro trabajo, tenemos un gran equipo y vamos a analizar todo para ver qué sacamos», analizó el técnico alemán sobre la plaga de lesiones.

Un rival que ya respira

Enfrente estará un equipo que hasta hace muy poco estaba hundido, pero que logró sacar la cabeza este miércoles con el triunfo por 1-0 sobre el Mallorca. El tanto de Mikel Oyarzabal es oro para una Real Sociedad que sigue buscando la manera de reencontrarse con su mejor versión, pero que mientras tanto evita una crisis mayor. Los cinco puntos en cinco jornadas son, no obstante, un bagaje muy pobre y los de Sergio Francisco llegarán a Montjuic con el objetivo de lograr una nueva inyección anímica que les permita seguir creciendo.

Para ello, el técnico guipuzcoano tendrá que sobreponerse a las bajas por lesión de Iñaki Rupérez, Orri Oskarsson y a las posibles de Yangel Herrera y Elustondo, ambos entre algodones. Tampoco podrá contar con Jon Martín, convocado para el Mundial sub-20. Estas bajas no alterarán el plan de una Real que cederá metros y que buscará hacer daño gracias a la velocidad y el talento que tienen Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal, con lanzadores de primer nivel como Brais Méndez o Carlos Soler.

-Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Eric García, Christensen, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Rashford y Lewandowski.

Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez, Gorrotxategi, Brais Méndez, Carlos Soler, Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité Canario).

Estadio: Lluis Companys.

Hora y TV: 18:30 h. Movistar LaLiga.