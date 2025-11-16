Oblak regresa a Madrid tocado con Eslovenia

Cristián Ramón Cobos Madrid Domingo, 16 de noviembre 2025, 16:54 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

El 'virus FIFA' vuelve a actuar. Esta vez el perjudicado ha sido el Atlético, cuando han saltado las alarmas con su portero, Jan Oblak. El guardameta esloveno completó el partido entero de su selección, en la derrota ante Kosovo, que les deja sin opciones de clasificarse para el Mundial. A la conclusión del duelo, su seleccionador confirmó unas molestias que ya arrastraba, pero que se habían agravado.

«La molestia ya estaba ahí, hay que reconocerlo, y ahora ha empeorado. Creo que en Estocolmo habrá otro portero bajo los palos. Espero que Jan no tenga nada grave y que pueda volver al campo lo antes posible. Porque el papel y la importancia de un capitán así son enormes para este equipo», confirmó Matjaz Kek, seleccionador esloveno.

Oblak, que no jugará ante Suecia, regresará a Madrid para hacerse las pertinentes pruebas para determinar el alcance de las molestias que le impiden seguir con su selección. Una dolencia que preocupa en el Atlético, aunque esperan que no vaya a más y pueda estar presente en el siguiente duelo de Liga, ante el Getafe.

Líder del Atlético

Oblak es una pieza capital en el esquema del Cholo. Ha participado en los 16 partidos que van de temporada, siendo el único jugador que ha disputado todos los minutos. Asimismo, es uno de los grandes líderes del vestuario del Atlético desde hace varias temporadas.

Su competidor por el puesto, Juan Musso, ha mejorado las prestaciones de sus predecesores, pero sin llegar a robarle ningún minuto a Oblak en lo que va de temporada.