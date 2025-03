El Real Madrid sale de Son Moix en camilla

Óscar Bellot Madrid Domingo, 5 de febrero 2023, 00:11 | Actualizado 19:19h. Comenta Compartir

Tras salir airoso el jueves de una brutal entrada cometida por Gabriel Paulista en el pleito ante el Valencia que permitió al Real Madrid seguir metido de lleno en la pelea por la Liga, Vinicius encabezará el cartel en Son Moix. La ausencia de Benzema traslada la condición de buque insignia de los blancos al brasileño en un recinto que apunta a ser un volcán para el extremo a raíz de lo sucedido el pasado 11 de septiembre.

Aquel domingo, también a la hora del vermut, el carioca se las tuvo tiesas con varios futbolistas del Mallorca, especialmente con Antonio Raíllo, y con el técnico bermellón. Los continuos rifirrafes elevaron el tono de un encuentro disputado en el Santiago Bernabéu que se resolvió a favor de los locales por 4-1 y que dejó varios apuntes destacados: Valverde facturó uno de los golazos de la temporada, Hazard firmó su epitafio en la 'casa blanca' con una actuación decepcionante, Rodrygo elevó su cotización como falso nueve y Vinicius alimentó una leyenda negra que le persigue.

«Vinicius comete muchas faltas de respeto dentro del campo. Que baile, pero que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión. Luego, cuando se le tilda de provocador, usa el comodín del racismo», sostuvo días después de aquel tenso enfrentamiento un Raíllo que volvió a echar leña al fuego esta misma semana. «Si yo mañana tengo que poner un ejemplo a mis hijos, les pondré a Modric, a Benzema, pero nunca a él», afirmó el capitán del Mallorca en Dazn, antes de un nuevo duelo al sol con el jugador que más faltas recibe en la Liga: 69, a razón de 3,63 por encuentro.

La alevosa patada de Gabriel Paulista volvió a poner en guardia a Ancelotti, temeroso de que la dureza de los rivales acabe mandando a la enfermería a su elemento más desequilibrante e inquieto por las desconexiones que sufre Vinicius con cierta regularidad a causa de su inflamable carácter. «Para mí es un gran futbolista. A los jóvenes les gusta este tipo de jugadores, con calidad y tan espectaculares con el balón. Mis nietos tienen todos la camiseta de Vinicius, los cuatro. Y no quieren otra», aseveró en la previa de otro choque ardiente en el que el Real Madrid busca meter presión al Barça, pero que los blancos afrontan en cuadro y con poco tiempo de descanso.

Bajo mínimos

Ancelotti se quejó por tener que disputar dos partidos en menos de 72 horas antes de facilitar una convocatoria de apenas 19 futbolistas. La buena noticia es el regreso de Alaba. El austríaco no se viste de corto desde el 7 de enero, cuando un penalti por mano del central que jamás habría tenido cabida en el viejo catecismo del fútbol selló el naufragio del Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. No es probable que Ancelotti le aliste de inicio, pero su retorno supone un considerable alivio para una zaga que se ha visto diezmada por las lesiones de Mendy, Lucas Vázquez y Militao. También se quedaron fuera de la expedición Benzema y Hazard. El delantero francés es insustituible; el extremo belga, un caso perdido.

Javier Aguirre asume el calibre de las bajas que presenta su adversario. «No es un hecho anecdótico porque Benzema fue el mejor jugador del mundo el año pasado ya que ganó el Balón de Oro. Es un jugador que está rompiendo registros goleadores en el Real Madrid, que no es poca cosa. Es el capitán y un baluarte. Militao también es importante», recalcó el mexicano que, no obstante, puntualizó: «Son el Madrid y jugarán con once cracks de nivel mundial».

El Mallorca visitó el Bernabéu en la quinta jornada con cinco puntos en su casillero y salió del recinto blanco con una unidad de ventaja sobre el equipo que marcaba la frontera el descenso. Desde entonces, se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada, aunque han perdido fuelle tras el Mundial de Qatar. Acumula tres derrotas en los cinco últimos partidos. Pese a ello, el Vasco ve el vaso medio lleno. «Las sensaciones son buenas porque después del varapalo de Cádiz creo que hemos reflexionado. Vimos lo que hicimos mal y esperemos que no se repita. Son buenas sensaciones, pero el Madrid siempre te complicada, sea de local o de visitante es el favorito. Seguramente sufriremos, pero tengo buenas sensaciones, sí», afirmó en la víspera de un encuentro para el que solo tiene la baja por sanción de Copete. Vinicius, por cierto, está apercibido. Hay aviso de incendio.

Tras comparecer en Son Moix con la columna vertebral destrozada a consecuencia de las bajas por lesión de Courtois, Militao y Benzema, el Real Madrid regresó de Mallorca en camilla. El equipo de Carlo Ancelotti, al que el saturado calendario está facturando un elevadísimo coste médico, sufrió ante el cuadro bermellón su tercera derrota en lo que va de Liga en un crispado encuentro que apuntaba a emboscada desde la previa, pero que fue enturbiándose de forma creciente desde el prefacio hasta el epílogo.

Diezmados por la ausencia de tres pilares esenciales para su buen pulso en las áreas, pero lastrados también por la previsible y perniciosa guerra de Vinicius contra una escuadra y un estadio que le aguardaban con la guadaña preparada, los blancos claudicaron ante el conjunto del Vasco Aguirre, que le ganó la batalla con las tripas y la cabeza.

Un gol en propia puerta de Nacho, desbordado por la amenaza física que representaba Muriqi, le bastó al Mallorca para sellar su cuarto triunfo consecutivo como local en uno de los fortines del campeonato y complicar aún más la tarea de perseguir al Barça a un Real Madrid sin camas libres en la enfermería y obcecado.

Mallorca Rajkovic, Maffeo, Gio González, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Baba (Battaglia, min. 78), De Galarreta (Grenier, min. 92), Dani Rodríguez (Amath, min. 67), Kang-in Lee (Antonio Sánchez, min. 78) y Muriqi. 1 - 0 Real Madrid Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Tchouaméni (Kroos, min. 70), Valverde (Modric, min. 64), Ceballos (Alaba, min. 70), Asensio (Mariano, min. 70), Rodrygo y Vinicius. Gol: 1-0: min. 12, Nacho, en propia puerta.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Amonestó a Vinicius, Ceballos, Jaume Costa, Valverde, Amath, De Galarreta, Modric, Maffeo, Mariano y Raíllo.

Incidencias: Partido correspondiente a la 20ª jornada de Liga, disputado en Son Moix ante 18.258 espectadores.

Ancelotti sufrió el enésimo contratiempo con el percance a última hora de Courtois, quien sintió molestias en el aductor de la pierna izquierda durante el calentamiento previo al choque y tuvo que dejar su puesto bajo palos a Lunin. El italiano cambió otros cuatro naipes respecto al once que confrontó de inicio al Valencia el jueves. Remodeló especialmente la medular, con el regreso de Tchouaméni y Valverde a una sala de máquinas de la que salieron Kroos y Modric, tocados en la refriega con el cuadro che según confirmó luego su técnico. Arriba, en ausencia de Benzema, Rodrygo ocupó la punta de lanza con la misión de morder un hueso especialmente duro de roer en su campo como el Mallorca.

El cuadro del Vasco Aguirre ha convertido Son Moix en un bastión que asaltó con muchos apuros el Barça y en el que sucumbió, sin ir más lejos, el Atlético. El buen funcionamiento de la muralla bermellona en su feudo es una de las principales razones por las que el Mallorca superó las expectativas en la primera vuelta, aunque en esta ocasión faltaban dos piezas fundamentales en su argamasa: Copete, sancionado, y Valjent, convaleciente de una gripe.

No se resintió de esas ausencias el Mallorca, que superó al Real Madrid con mucha disciplina defensiva y eficacia máxima en ataque. Un saque de Rajkovic, una peinada de Muriqi y un centro de Dani Rodríguez desde la izquierda cuando no se había cumplido el primer cuarto de hora le sirvió para poner en jaque a la zaga visitante, ajusticiada a raíz de una pugna aérea entre el kosovar y Nacho que finalizó con fuego amigo del multiusos alcalaíno sobre Lunin.

Para entonces, Vinicius ya había protagonizado un par de broncas con los zagueros locales en un estadio enardecido contra el carioca. Sobrexcitado, respondió haciendo la guerra por su cuenta, lo que facilitó la vida a un Mallorca pétreo. La ventaja reforzó el plan de Aguirre, que pasaba por cegar los carriles, embotellar al Real Madrid por dentro y buscar la contra con Muriqi como palomero. Los bermellones se marcharon al descanso sin recibir un solo disparo entre palos, signo incontestable de la falta de antídoto visitante a su férrea propuesta.

No alteró la disposición de su batallón Ancelotti al paso por vestuarios, por más que Vinicius se marchase a la caseta bordeando la segunda amarilla tras encararse con Hernández Hernández y con la cabeza muy lejos de la pelota. Con todo, el brasileño se centró lo justo tras el entreacto para provocar un penalti por derribo de Rajkovic que desperdició Asensio al estar más pendiente de engatusar al portero que de ajustar la mirilla.

En vista de que la sobremesa seguía torcida, Ancelotti sacó de la reserva a Modric, Kroos, Alaba y Mariano para intentar engrasar un ataque que sufría sin el aceite de Benzema, pero el Mallorca mantuvo obstruido el carburador del Real Madrid en un partido en el que las interrupciones continuas privaron de ese frenesí que constituye un ingrediente esencial para el caldo de las remontadas.

Lo intentó pese a ello hasta el final el Real Madrid, con más fe que fundamento. Un remate de cabeza de Rüdiger sobre la bocina pudo significar el empate, pero salió ligeramente desviado. Hubiera sido injusto atendiendo tanto a los méritos del Mallorca, perspicaz y pillo, como a los deméritos del Real Madrid, con la mente nublada y tieso.