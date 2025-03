Lunin supera con nota la reválida

Óscar Bellot Madrid Jueves, 20 de octubre 2022, 15:18 | Actualizado 16:45h. Comenta Compartir

Si nada se tuerce a última hora, Thibaut Courtois volverá a defender este sábado la portería del Real Madrid ante el Sevilla en el Santiago Bernabéu. Después de perderse los seis últimos duelos de los blancos a causa de una ciática, el reciente ganador del Trofeo Yashin recuperará frente al cuadro hispalense el lugar bajo palos que ha defendido brillantemente en su ausencia Andriy Lunin. En segundo plano desde que fichase por el club de Chamartín en el verano de 2018, el cancerbero ucraniano ha aprovechado la convalecencia del arquero belga para refrendar que los elogios hacia su comportamiento y cualidades de que siempre le hicieron objeto compañeros y cuerpo técnico eran mucho más que meras palabras.

«Ha cumplido su papel. Cuando no está Courtois ha demostrado que está listo, preparado y que es un gran portero. Cada partido es mejor y acumula más experiencia, que es lo que le falta. Es muy joven y tiene calidad. Solo le falta experiencia», resumió Carlo Ancelotti tras la buena actuación del guardameta de Krasnograd en el Martínez Valero, donde contribuyó a que el líder de Primera sacase los tres puntos con dos intervenciones decisivas, todavía con 0-1 en el marcador, que sirvieron para evitar que el Elche pusiese el empate, especialmente una tras un remate a bocajarro de Carlos Clerc que se ganó la inmediata alabanza de Courtois. «Grande Luninnnnn», escribió en sus redes sociales el ex del Chelsea, que acompañó sus palabras con el emoticono de las llamas para dar cuenta del estado 'on fire' de su compañero en el recinto ilicitano.

Era el sexto encuentro consecutivo como titular de un portero que hasta esta temporada solo había disputado otros cinco defendiendo la portería del Real Madrid: uno en la campaña 2020-21, cuando regresó a Chamartín tras dos cesiones fallidas al Leganés y al Valladolid, y otra productiva al Oviedo, y cuatro más en la temporada 2021-22, cuando el alirón que entonaron los blancos con cuatro jornadas de antelación le permitió incluso comparecer en dos fechas ligueras.

Paso al frente

La lesión que sufrió Courtois a comienzos de octubre alteró su estatus de forma provisional. Le tocaba dar un paso al frente y demostrar que la apuesta del Real Madrid por su fichaje cuatro años atrás, cuando todavía era un desconocido para el gran público que defendía los colores del Zorya Luhansk, se asentaba sobre pilares sólidos. Dieciocho días después de aquella inesperada aparición frente a Osasuna, puede afirmarse que Lunin ha superado con nota la exigente reválida.

En los seis partidos disputados, el ucraniano ha encajado cuatro goles y ha dejado dos porterías a cero, ante Getafe y Elche, las primeras sin encajar del Real Madrid en la presente Liga. Todo ello en medio de una delicada situación personal a causa de la guerra en la que se halla inmerso su país. Lunin, que colaboró con la coordinación de envíos de ayuda humanitaria destinados a sus compatriotas, ha logrado mantener la cabeza fría pese al drama que vive su patria, haciendo gala de una fortaleza mental que también le ha permitido resistir el ostracismo deportivo de las dos últimas campañas.

Cierto es que en verano meditó salir del Real Madrid en busca de minutos con los que apuntalar una carrera en la que, hasta ahora, brillaba especialmente el Mundial sub-20 que conquistó con Ucrania en 2019, un torneo en el que también se hizo acreedor del Guante de Oro. Pero finalmente optó por seguir en la capital española para salvaguardar la estabilidad de su familia en estos tiempos tan inciertos para los ucranianos. Ahora, y pese a que es consciente de que su papel seguirá siendo el de guardaespaldas de Courtois, ha sabido aprovechar el momento para reivindicarse. «Estoy en el mejor club del mundo. Toda mi familia y yo estamos muy felices y disfruto todos los días», proclamó en el Martínez Valero el discreto y tímido cancerbero.