Alexia Putellas repite como la mejor jugadora del mundo

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 17 de octubre 2022, 21:07 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

Alexia Putellas sigue siendo la mejor futbolista del mundo. La centrocampista del Barça revalidó el histórico Balón de Oro que conquistó por primera vez en 2021, derribando una barrera para el fútbol femenino español. Pese a su ausencia en la Eurocopa, de la que la apartó una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y seguir todavía en pleno proceso de recuperación, la jugadora azulgrana vio reconocida la gran temporada en su club con el galardón más prestigioso, por el que suspiran todas las futbolistas del planeta.

«Estoy muy feliz de volver a estar aquí, muy contenta... Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse mejorar para ponerme al servicio del equipo. Verlo recompensado de esta manera me enorgullece, sin mis compañeras esto no sería posible. Tampoco sin mi entrenador y su cuerpo técnico, que me ayudan día a día para ser mejor», valoró Alexia, emocionada al recordar su lesión y elegante para reconocer la organización de la Eurocopa de Inglaterra, ese torneo que no pudo disfrutar. «Echo mucho de menos todos esos momentos, sentirme futbolista. Es lo que más me gusta...», reconoció ante las miradas de su madre y su hermana, visiblemente emocionadas.

La española firmó 34 goles y 21 asistencias en los 43 encuentros oficiales que disputó con el Barça en la campaña 2021-22, además de conquistar Liga, Copa de la Reina y Supercopa de España, y quedarse a las puertas de la segunda Champions consecutiva para el club catalán, pues su equipo cayó en la final disputada ante el Olympique de Lyon en Turín. Fue además elegida como la mejor jugadora de esa Liga de Campeones y también reconocida por el premio de la UEFA. Méritos de sobra para sostener el cetro del fútbol femenino, algo que nadie había conseguido desde la puesta en marcha del galardón.

La noruega Ada Hegerberg en 2018, la estadounidense Megan Rapinoe en 2019 y ya Alexia Putellas en 2021 y ahora, en 2022, tras el parón de 2020 por la covid-19. Todo un panteón destinado solo a las más grandes. Se cumplieron así los pronósticos que situaban a la catalana como máxima favorita, por delante de la delantera inglesa del Arsenal Beth Mead, máxima goleadora de la Eurocopa, en la que Inglaterra le ganó a Alemania la final. Completó el podio la delantera australiana del Chelsea Sam Kerr, con la centrocampista alemana del Wolfsburgo Lena Oberdorf en cuarto lugar y Aitana Bonmatí, la otra española que estaba nominada al premio, quinta.

En una noche inolvidable para el fútbol español, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven fue para el azulgrana Gavi, que recibió el galardón de manos de su compañero Pedri, ganador en 2021. Fue una suerte de bálsamo para el Barça tras una semana para el olvido y sacó una sonrisa a Joan Laporta. El centrocampista de Los Palacios dedicó el reconocimiento a su club, compañeros y todos los entrenadores de una carrera corta pero meteórica.

Gavi, Courtois y Lewandowski, con los Trofeos Kopa, Yashin y Müller. Agencias

Thibaut Courtois se hizo con el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo, un premio cimentado con su excepcional papel en el doblete Champions-Liga del Real Madrid en la temporada 2021-22 y especialmente con una de las mejores actuaciones bajo los palos que se recuerdan en una final de la Liga de Campeones. Además, el azulgrana Robert Lewandowski se llevó el Trofeo Müller al mejor goleador, por lo que solo se escapó al fútbol español el galardón al mejor club, sorprendentemente concedido al Manchester City, con el Liverpool segundo y el Real Madrid tercero, y el Trofeo Sócrates, un premio simbólico a los valores concedido a Sadio Mané por su labor humanitaria con los más desfavorecidos de su país, Senegal.

Temas

Fútbol femenino