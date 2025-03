Seis equipos españoles entre los 10 que más faltas y sanciones tienen en Europa

Nadie 'pega' más en Europa que los clubes de la liga española. El torneo doméstico nacional es, según los datos, en el que más faltas ... y tarjetas amarillas y rojas hay por jornada entre las cinco grandes del Viejo Continente. «Se nos critica el número de rojas, aparte de que forme parte del ADN del árbitro español, es una señal de protección hacia la salud de los jugadores. Podéis mirar el ratio de lesiones en otras ligas por entradas. La tarjeta roja es la más disuasoria, es un mecanismo para proteger al futbolista y su salud. El mayor patrimonio son los jugadores y su masa social. Es la prioridad absoluta. Hay que cuidar que los partidos circulen por el correcto lugar», explicó hace unos meses José María Sánchez Martínez, árbitro que protagonizó en la última jornada de liga el derbi entre Real Madrid y Atlético en el Bernabéu.

Una de esas tarjetas coloradas la vio el último fin de semana Vitor Roque durante los 13 minutos que disputó sobre el verde de Mendizorroza. El fichaje invernal del Barça sufrió una controvertida expulsión por doble amarilla que no hizo más que hacer crecer la polémica de los colegiados en España. El arbitraje está en el ojo del huracán, y no es nada nuevo. No es solo el 'Caso Negreira', actualmente en investigación por el pago millonario del Barcelona a quien fuera el número dos del Comité Técnico de Árbitros (CTA). También tras el discutido arbitraje en el partido que midió al Madrid con el Almería hace un par de jornadas, y donde el VAR quedó en la picota tras sus distintas actuaciones.

Los que más 'pegan'

En España se decretan, de media, 13,2 faltas por partido, la cifra más alta entre las grandes competiciones europeas, y hasta seis equipos aparecen entre los diez que más cometen cada 90 minutos, según Whoscored. El Getafe lidera la estadística europea (16,8 cada encuentro), seguido de Real Sociedad (16.7), Rayo (16), Cádiz (15.9) y Mallorca (15.4). Estos datos, junto al celo arbitral y las protestas de los jugadores, se traducen en una amplia cantidad de tarjetas.

Hasta la jornada 23, los trencillas españoles han mostrado 1110 cartulinas amarillas, lo que traducido es 48 cada jornada. Ya el último fin de semana solo en el Valencia-Almería y en el Betis-Getafe se vieron 21 amonestaciones. Los 'azulones' también encabezan el ranking de amarillas en las grandes ligas con 84 (3.7 por partido), al que le sigue Cádiz y Chelsea con 73 en total, el Sheffield United con 69, Villarreal (67), Sevilla (67), Aston Villa, Bochum y Rayo Vallecano (63); y Real Sociedad (62).

La siguiente competición en esta estadística es la Premier League con 1010 amarillas, casi 44 cada jornada, lo que refleja una intensidad sin precedentes en la Premier League y muestra el nivel de competencia en una liga caracterizada por el alto número de goles por partido así como ocasiones generadas. Curiosamente el partido mas 'violento' de la historia de la máxima competición inglesa ha sido en este curso en el partido Brentford-Aston Villa con 10 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. No obstante, el torneo británico no es quien se sitúa por detrás del español en cuanto a faltas cometidas sino la Ligue 1 francesa, con 12,5 faltas por encuentro. El torneo galo supera en este apunte a la Serie A italiana, donde se cometen 12 faltas por duelo; a la Bundesliga alemana (11,5), y a la Premier (11,2).

En cuanto a las amonestaciones, ocupa el podio la Serie A, con 996; la Bundesliga con 726 (40 cada jornada) y la Ligue 1, con 665 (37).

El Getafe, el más castigado

La situación es similar con el color rojo. En LaLiga se registrado 63 expulsiones hasta la fecha (4 en la última jornada), y tiene en el Getafe al equipo más castigado del continente con nueve expulsiones (0,4 por partido), al que le sigue el Cádiz con seis y el Celta con cinco. Detrás de ellos, y con las mismas rojas que los vigueses, están Liverpool, Milan y Le Havre. «Si nos sacan tarjeta por todo no se nos juzga de la misma manera. No quiero juzgar la buena voluntad del árbitro. Ha habido tanto ruido y victimismo que ha podido influir», defendió José Bordalás, técnico del equipo madrileño al inicio del curso, apuntando más adelante que hace partidos disputados pero «no violentos».

Detrás de LaLiga repite la Premier con 43 expulsados, luego la Serie A igualada con la Ligue 1 con 41. Cierra la clasificación la Bundesliga con 28 rojas.

Cada tarjeta, tanto amarilla como roja, cuesta un dinero que debe pagar el equipo del jugador amonestado en cuestión y ese dinero va a la Federación Española de Fútbol. El coste a pagar por los equipos de LaLiga está determinado por el artículo 52 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, siendo de 180 euros cada tarjeta amarilla para equipos que militan en Primera División y de 350 euros el precio de cada cartulina roja. ¿Las cuentas? 199.260 euros en 23 jornadas por amarillas y 22.050 por las coloradas.