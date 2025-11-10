Lewandowski es interminable

Robert Lewandowski tiene todavía pólvora en su fusil. El delantero polaco, de 37 años, fue el gran protagonista del triunfo del Barça contra el Celta ... en Balaídos y demostró que puede seguir siendo el delantero titular del equipo de Hansi Flick. Sus tres goles desatascaron a los culés, le devuelven el estatus que por momentos perdió en el equipo y le permiten seguir engrosando unos números que vuelven a ser positivos un año más. Nadie ha marcado más goles que el ex del Bayern este curso en el Barça y nadie tiene mejor ratio anotador.

Y es que Lewandowski sigue siendo un jugador con el gol en la sangre. Qué se lo digan a un Celta que probó su voracidad de tres formas distintas. Lo hizo desde los once metros tras el penalti por mano cometido por Marcos Alonso, con un remate con la pierna derecha llegando desde atrás y con un cabezazo marca de la casa en el primer palo que acabó en el segundo. Fueron tres goles que mostraron a las claras el amplio abanico de registros con el que sigue contando el polaco pese a que ya tiene 37 años y ha pasado por problemas físicos que le han lastrado esta temporada.

La gran actuación de Lewandowski fue la mejor noticia para un Hansi Flick que este año le había entregado la titularidad a Ferran Torres. El valenciano de Foios suma buenos números, con siete goles en 869 minutos, pero ya ve como coge velocidad Lewi, que suma también siete dianas, pero apenas ha necesitado 569 minutos, o lo que es lo mismo, ha marcado un tanto cada 81 minutos, cifras de auténtico 'killer' que no evitaron que Flick fuera, aun así, parco en elogios hacia él. «Tras la lesión he visto un Robert diferente, positivo. Ha vuelto antes de tiempo y este partido es bueno para su confianza. Es muy importante para nosotros que marque tres goles», declaró el alemán.

Una referencia necesaria

Lewandowski volvió a ser titular y con él volvió esa referencia que por muchos momentos necesita el juego azulgrana. Fijó centrales, jugó bien de espaldas, ganó duelos y supo asociarse a la perfección con un Marcus Rashford que es otro cuando el polaco espera el balón en el área. Le brindó dos asistencias y formaron una sociedad que destruyó al Celta y que hace soñar a los azulgranas a la espera de Raphinha y como una variante más de cara al futuro.

Y es que, en definitiva, Lewandowski ofrece posibilidades diferentes a las de Ferran Torres, un jugador con más movilidad y menos posicional. La entrada del ex del Bayern es también una buena noticia para un Barça que se ha acostumbrado a vivir en un permanente intercambio de golpes. Contar con un jugador que ve puerta con tanta facilidad es una garantía mientras los culés siguen buscando la manera de frenar una sangría defensiva que ya les ha llevado a recibir al menos un gol en los últimos diez partidos que han disputado. Al menos con Lewandowski hay más posibilidades de vencer en los tiroteos.

Trabajo en silencio

Lewandowski es una estrella mundial, uno de los mejores goleadores del siglo XXI, pero pese a ello ha esperado de forma paciente en el banquillo a que le llegara su gran oportunidad este curso. Lo ha hecho una vez más con una profesionalidad ejemplar, trabajando y esperando alcanzar un tono físico que le permitiera pelear por la titularidad. Lo ha hecho al margen de la histeria que por momentos rodea al club culé y con la tranquilidad del que sabe que no va a fallar si el balón sobrevuela el área. Lewandowski ha vuelto.