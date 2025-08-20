HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Joan García se dispone a sacar durante el Mallorca-Barcelona de la primera jornada de Liga. Miquel A. Borràs (Efe)
Análisis

Joan García cae de pie en el Barça

El guardameta demostró ante el Mallorca que puede adaptarse a las características del juego azulgrana

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:20

Joan García se ha adaptado a la perfección al Barcelona. El nuevo meta azulgrana, procedente del Espanyol, debutó en partido oficial contra el Mallorca ... y lo hizo en un encuentro cómodo, sí, pero en el que pudo demostrar que tiene todas las cualidades para ser un portero que ofrezca seguridad al proyecto de Hansi Flick. Ha caído de pie en el campeón de Liga y ni siquiera todo el ruido procedente de su inscripción ha desestabilizado a un cancerbero que puede ser el elegido para la próxima década.

