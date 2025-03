Javi Galán: «Todo niño sueña con vivir las noches de Champions que estoy disfrutando»

En el primer tercio de 2023 corrían ríos de tinta sobre el futuro de Javi Galán, hasta el Barcelona llegó a sonar en los mentideros ... futbolísticos, ese vergel de dimes y diretes, filtraciones interesadas y un vaivén incesante de cifras cada vez más exacerbadas. El jugador pacense (19/11/1994) era uno de los laterales zurdos más cotizados del panorama nacional, con el Celta de Vigo frotándose las manos por su rendimiento en el verde y por la tajada que podría sacar en caso de un traspaso que parecía inminente.

En julio, el Atlético de Madrid tiró de chequera, puso cinco millones de euros sobre la mesa más el zaguero Manu Sánchez y reforzó una banda coja tras la lesión de larga duración de Reinildo. Sin embargo, lo que parecía un sueño cumplido, pronto empezó a adquirir una trayectoria aberrante. Tras tres suplencias ligueras, llegó su ansiado debut por la lesión de Lemar en la derrota (3-0) de los colchoneros frente al Valencia. Galán dejó algún destello, como un autopase para asistir a Llorente, pero no fue el contexto más proclive para exhibir sus credenciales. Al Cholo no le convencía. Se abonó a la suplencia y solo gozó de minutos sueltos en cuatro partidos más.

En la tercera ronda de la Copa del Rey (la primera que disputaban los rojiblancos), que les enfrentaba al Lugo, fue titular y dio una asistencia, «me gustó la rebeldía de Javi Galán», ensalzó el técnico argentino, pero seguía sin encontrarle acomodo en su esquema, aunque lo más extraño era la justificación que esgrimía el Cholo al respecto: «Hay una buena competencia en ese sector entre ellos porque Javi Galán es más lateral, ellos son más carrileros, más extremos, más jugadores de lo que en realidad necesitamos para esa posición», explicaba sobre la presencia de Riquelme y Samuel Lino en esos menesteres y más tarde de Reinildo tras recuperarse.

Pero el jugador criado en el Flecha Negra siempre ha destacado, precisamente, por su vocación ofensiva (llegó a liderar una estadística de regates por delante de Vinicius) y cuando más ha brillado ha sido en un esquema con dos jugadores profundos por los flancos, «me manejo bastante bien en una línea de cinco atrás, pero cada míster tiene sus preferencias y él optaba por otros jugadores cuyas características consideraba que se ajustaban mejor a lo que buscaba; no tengo pega ninguna con eso», comenta a este diario el defensor extremeño, muy reacio durante toda la entrevista a mencionar cualquier detalle referente a su etapa en el Atlético.

Su elección por la Real «Es de los pocos equipos que se mantienen en tres competiciones y el entrenador también fue fundamental para decantarme»

Situación del Badajoz «Es una pena, sobre todo por el ruido que hay más allá de lo deportivo, espero que se vaya solucionado todo»

Allí coincidió con Griezmann, del que destaca, además de sus virtudes en el césped, su calidad humana, «el grupo es muy bueno, todo el mundo desde que llegué me acogió de manera increíble, y Antoine –Griezmann– me ayudó mucho. Futbolísticamente todos sabemos el nivel que tiene, pero como persona le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí».

El Metropolitano le abrió las puertas de Europa, escuchando por primera vez los acordes de la composición de Tony Britten que sirve de prólogo a una cita de la máxima competición continental. «Fue una ilusión tremenda, todo niño sueña con vivir esos momentos, esas noches de Champions League, por suerte me está tocando vivirlo y lo estoy disfrutando mucho». Se estrenó sustituyendo a Lino en el minuto 62 frente al Feyenoord y en el siguiente compromiso tomó la alternativa, aunque no salió como esperaba. Celtic Park marcó su futuro más próximo, señalado por Simeone porque dos desajustes suyos facilitaron los tantos locales y al descanso lo relevó. Aquel 25 de octubre sus opciones de entrar en el once pasaron de remotas a nulas.

En Arabia Saudí, Simeone se inventó una solución de urgencia en la prórroga de la final de la Supercopa de España ubicándolo en la medular por un Koke fundido, el experimento no funcionó y los merengues se llevaron el título (5-3). «Fue una bonita experiencia estar allí, pero por desgracia al final no pudimos ganar», rememora.

Por esas fechas, ya era un secreto a voces que el Atlético escuchaba ofertas por él y que la ventana invernal de fichajes era un revulsivo necesario para el extremeño. «Todos los jugadores necesitan disponer de minutos y sentirse importantes». No le faltaban pretendientes y, entre ellos, apareció la Real Sociedad, con carencias en su puesto por la grave lesión de Ahien. No lo dudó y se marchó cedido a Donostia colmado de motivos: «Es de los pocos equipos que se mantienen en las tres competiciones, el momento en el que se encuentra, el grupo que se ve desde fuera, todo lo que significa este club… Y, por supuesto, el entrenador, que fue fundamental a la hora de decantarme». Era un idilio rubricado ahora pero con flirteos pretéritos, «siempre hubo interés, sin embargo, por diferentes circunstancias, no se dio finalmente, pero es un equipo que siempre he seguido».

Imanol Aguacil se puso directamente en contacto con él, pero reconoce que la decisión estaba tomada. Desde su llegada lo ha jugado todo, «estoy contando con mucha confianza y me siento muy feliz por poder ayudar lo máximo posible al equipo», resalta. Si algo caracteriza al técnico guipuzcoano es su intensidad, y así lo corrobora minutos después de finalizar una sesión previa al duelo de este viernes frente al Villarreal, «sí, da caña, pero se agradece», comenta con hilaridad un jugador habituado a esa exigencia después de haber 'sufrido' al 'Profe' Ortega.

Cara a cara con Mbappé

Hace una semana, el club txuri-urdin, que el próximo martes juega la vuelta de las semifinales de Copa (empató a cero en la ida ante el Mallorca), tendrá el 5 de marzo el segundo asalto de una de las citas más importantes de su historia, los octavos de final de la Champions ante todo un PSG que se lleva una renta de 2-0 al Reale Arena. «Hicimos muy buen partido, sobre todo en la primera parte, generando ocasiones». Pero apareció Mbappé y todo cambió. «El gol suyo nos vino muy mal, nos sacó del partido, veníamos haciendo buenos minutos hasta el 70». A Javi Galán le tocó verse las caras con la estrella gala, «es muy bueno, pero no solo él, individualmente son jugadores top y te obligan siempre a estar muy concentrado». Sobre si es el rival al que más le ha costado contener, duda y se acuerda de un tal rosarino que vestía de azulgrana, «Messi también iba mucho por mi banda y me ha tocado enfrentarme a él».

Javi Galán vivió con apenas 19 años el resurgimiento del Badajoz tras su refundación y hoy observa desde la distancia cómo se desintegra aquel equipo en el que empezó a despuntar. «Hablo con mis amigos, escucho noticias y es una pena, sobre todo por el ruido que hay más allá de lo deportivo, que si viene un propietario u otro, eso no ayuda nada, espero que se vaya solucionado todo y que se puedan centrar en jugar».