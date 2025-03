El campeón de invierno estrena el año con mal pie

Óscar Bellot Madrid Domingo, 2 de enero 2022, 00:25 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

Getafe y Real Madrid abrirán el año futbolístico en Primera con un derbi en el que el líder probará qué tal le va la vida sin Vinicius. El brasileño, sin duda el futbolista de moda en Europa y uno de los principales motivos por los que el conjunto de Carlo Ancelotti se proclamó campeón de invierno, sigue siendo positivo por coronavirus, lo que le impedirá saltar al Coliseum Alfonso Pérez para disputar un encuentro en el que los blancos aspiran a prolongar su extraordinaria racha de quince partidos consecutivos sin conocer la derrota entre todas las competiciones, que le ha permitido sumar 29 de los últimos 33 puntos en liza en el campeonato doméstico y dotarse de un mullido colchón sobre sus inmediatos perseguidores. Para ello tendrá que superar al cuadro azulón, en dinámica ascendente desde la llegada de Quique Flores y que ha logrado regatear con relativa fortuna los zarpazos de una pandemia que está haciendo estragos en la Liga.

La covid-19 privará a Ancelotti de Vinicius por primera vez en lo que va de campaña. El carioca había disputado los 25 choques que acumula el Real Madrid entre Liga y Champions, siendo titular en 23 de ellos. Su eclosión definitiva le ha llevado a ser el segundo futbolista de campo más utilizado por el técnico transalpino con 2.048 minutos en sus piernas, superado solo por Militao. Comenzó como suplente en las dos primeras jornadas ante Alavés y Levante, pero su sobresaliente rendimiento en ambas citas, en las que anotó tres dianas saliendo desde el banquillo, le cargaron de galones y ya no volvió a bajarse del once inicial.

Solo el coronavirus ha sido capaz de frenar a un futbolista incontenible pero que, en las dos últimas jornadas, había comenzado a mostrar signos de cierto agotamiento. Con menos chispa de la habitual, Vinicius no logró ser frente a Cádiz y Athletic ese jugador efervescente que destroza defensas con la velocidad de un relámpago. Pese a ello, sus registros hablan de una figura determinante en el acelerón liguero del Real Madrid, con diez goles y cinco asistencias desde que el torneo alzó el telón para catapultar a una escuadra que vuela a la contra y tiene en la inesperada alianza tejida por el ex del Flamengo con Benzema su principal bandera.

Lamenta por ello Ancelotti la ausencia de un extremo que atravesaba su mejor momento desde que llegó a España. Pero el preparador de Reggiolo tiene también motivos para el alivio. Porque Courtois está disponible, después de que LaLiga concediese la autorización pertinente una vez que las sucesivas PCR practicadas al belga en los últimos días confirmasen que ha dejado atrás la enfermedad. El cancerbero es otro de los pilares de un líder que solo ha encajado un tanto en las cinco últimas jornadas y presume de ser el segundo equipo menos goleado de Primera. Aunque se perdió un par de entrenamientos tras la vuelta de vacaciones, estará bajo palos, retrasando el estreno de Lunin este curso al duelo copero frente al Alcoyano de la próxima semana.

Hazard, en su zona de confort

En la misma situación que Courtois están Valverde y Camavinga, que también han superado el coronavirus. El francés no podrá jugar por acumulación de amarillas, pero el uruguayo es un refuerzo de lujo para un centro del campo al que retornan Modric, que se perdió los dos últimos partidos por covid, y Casemiro, ausente frente al Athletic por sanción. Con Carvajal y Bale en el dique seco por problemas físicos, además de Jovic, aislado tras dar positivo, la gran noticia en el once de Ancelotti será la presencia de Hazard en la banda izquierda. El ex del Chelsea se comió el turrón con buenas sensaciones tras ofrecer brotes verdes en sus dos últimas apariciones y la visita al Coliseum le da una nueva oportunidad de reivindicarse en su demarcación ideal.

Tratará de impedirlo un Getafe que no vence al Real Madrid desde el curso 2012-13 (2-1 en el Coliseum) y que solo ha sido capaz de cosechar dos empates en los quince duelos librados desde entonces con los blancos, aunque estos se han dado en dos de las tres últimas visitas del cuadro de Chamartín a su estadio.

Las tres victorias y cinco empates registrados en los diez partidos de Liga disputados desde el aterrizaje de Quique Flores en el banquillo azulón le han permitido abandonar los puestos de descenso, cuando apenas habían obtenido un punto en las ocho primeras jornadas con Míchel. Crucial para ello ha sido su buen desempeño como local, que este domingo será puesto a prueba por el mejor visitante del campeonato. «Solo tenemos la creencia de ganar», aseveró pese a todo el técnico del Getafe.

El Real Madrid estrenó el año con mal pie. Un error grueso de Militao, el primer borrón digno de reseñar del zaguero en un curso, hasta ahora, soberbio, condenó al líder frente a un Getafe que va recuperando el bravo espíritu que le llevó a pisar competición europea en los tiempos del añorado José Bordalás. Con un gol de Enes Ünal, el cuadro azulón, resucitado por el experimentado Quique Flores, dejó en quince la racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota del equipo de Carlo Ancelotti, que echó de menos el desequilibrio de un Vinicius convaleciente por el coronavirus, y demostró que el título está lejos de haber quedado sentenciado.

Teniendo en cuenta la baja de Vinicius, extrañó la ausencia de Hazard en el once inicial del Real Madrid para confrontar a un Getafe que mantuvo la defensa de cinco que le ha devuelto a la vida desde la llegada al banquillo de Quique Flores. Más resguardado que con Míchel, el conjunto azulón vuelve a ser un rival ulceroso al que cuesta encontrarle las cosquillas.

Quizás por ello, Ancelotti dispuso de dos extremos más clásicos como Asensio y Rodrygo, mejor capacitados a priori que el '7' de los blancos para ensanchar el campo por las bandas. Pero el plan se le complicó enseguida al técnico del Real Madrid por un fallo garrafal de Militao. El central, imperial en la primera vuelta, erró en una porfía con Enes Ünal, que aprovechó el estropicio causado por el brasileño al rebañar la bola hacia su área para batir a Courtois. El cancerbero belga tenía el enemigo en casa, porque a renglón seguido Alaba estuvo a punto de calcar el despropósito de su compañero dejando en tierra de nadie una cesión que acabó con un disparo timorato de Maksimovic.

Getafe Soria, Damián Suárez, Cabaco (Nyom, min. 83), Mitrovic, Cuenca, Olivera, Arambarri, Maksimovic, Aleñá (Florentino, min. 74), Sandro (Mata, min. 64) y Enes Ünal (Jantko, min. 83) 1 - 0 Real Madrid Courtois, Lucas Vázquez (Peter Federico, min. 85), Militao, Alaba, Mendy (Marcelo, min. 46), Casemiro, Modric, Kroos (Isco, min. 85), Asensio (Hazard, min. 46), Benzema y Rodrygo (Mariano, min. 67). Gol: 1-0: min. 8, Enes Ünal.

Árbitro: Melero López (Comité Andaluz). Amonestó a Rodrygo, Ancelotti, Damián Suárez, Arambarri, Casemiro y Olivera.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de Liga, disputado en el Coliseum Alfonso Pérez ante 11.890 espectadores.

Apelmazado de entrada, al Real Madrid le costó sacudirse los nervios y encontrar el suficiente aplomo para ofrecer trazas del equipo que se marchó de vacaciones como líder destacado de la Liga. Asomaron pasado ya el cuarto de hora a lomos de Modric, que primero probó fortuna con un remate cruzado que no cogió puerta por centímetros y luego estrelló un zurdazo contra el travesaño a pase de Rodrygo.

El empuje del volante croata dio oxígeno al Real Madrid. De sus botas nacería también una oportunidad pintiparada de Kroos, cuyo disparo a servicio de Lucas Vázquez se marchó ligeramente desviado. Pese a ello, el Getafe soportaba sin demasiados apuros las embestidas del líder porque Quique Flores le ha dotado de cemento y el marcador adverso impedía a los blancos desenvolverse en el terreno en que más cómodos se sienten, el del vértigo. Incapaz de desbrozar el camino hacia la meta de Soria por sus numerosas imprecisiones, el campeón de invierno se marchó ofuscado al descanso y dando aún gracias de que Militao desviase con la rodilla un remate de Maksimovic con marchamo de gol.

El flojo desempeño de los blancos en la primera parte obligó a Ancelotti a intervenir tras el paso por la caseta. Buscó el italiano mayor profundidad por el flanco izquierdo con la entrada de Marcelo y Hazard por el defensivo Mendy y un apagado Asensio, lo que conllevó además el desplazamiento de Rodrygo al costado derecho, su hábitat natural.

No surtieron efecto los cambios en la disposición del partido, con un Getafe inalterable en defensa y más espacios para amenazar a la contra. Lejos de ganar cuajo ofensivo con los relevos, el Real Madrid perdió mando en el centro del campo e incurrió en ataques desordenados que en nada inquietaban al cuadro local, sobrado de oficio.

Muy espeso sin la electricidad de Vinicius, su mejor abrelatas, Ancelotti alistó a Mariano para jugar con dos puntas, meter a Hazard por dentro y entregar los carriles a los laterales. Dispuestas así las tropas, llegaría la acción polémica del día, con un claro agarrón de Damián Suárez a Marcelo dentro del área que ni el árbitro y el VAR consideraron digno de sanción. Más motivos para la queja de un equipo al que solo le han señalado un penalti esta temporada y también viajó en el furgón de cola en cuanto a penas máximas a favor en la anterior.

Redobló esfuerzos el Real Madrid a toque de corneta. Soria atajó un latigazo de Casemiro desde la frontal rebosante de veneno y Mariano no logró embocar un testarazo a centro de Militao. Quemó sus últimas cartas Ancelotti con la inclusión del canterano Peter Federico y un Isco desaparecido desde noviembre. Rozó el centrocampista malagueño el empate con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero Soria se interpuso en su camino y el Getafe abrochó tres puntos de oro para reforzar su escalada en la tabla, calentando de paso la pelea en la zona noble del campeonato.