Ancelotti: «Nos hemos quedado un día más de vacaciones»

No es habitual ver a Carlo Ancelotti tan enfadado después de un partido. El técnico del Real Madrid lamentó el mal encuentro del líder frente al Getafe, otro equipo modesto que se le atraganta al campeón de invierno. Por ello, el italiano dio un toque de atención al vestuario. «Nos hemos quedado de vacaciones un día más», reprochó Carletto tras ver cómo su escuadra sufría la segunda derrota liguera del curso en el Coliseum Alfonso Pérez.

«No hemos empezado bien la segunda parte de la temporada. No hemos jugado bien. No hay mucha explicación. Hemos regalado el gol con un jugador que habitualmente destaca mucho. Puede pasar y ha pasado. Hemos fallado muchos pases. La reacción tras el gol es buena, pero luego han entrado nervios. No hemos atacado con eficacia», analizó Ancelotti tras ver cómo un fallo de Militao propiciaba el gol de Enes Ünal y asistir luego a la incapacidad del Real Madrid para levantar un marcador adverso.

Reconoció Ancelotti que las defensas con tres centrales siguen indigestándosele al Real Madrid. «Estas son las características que tenemos. Vamos a sufrir contra estos equipos. No se puede tener todo. Tenemos delanteros con distintas calidades que para atacar espacios cerrados. Las oportunidades que hemos tenido han sido con disparos lejanos», explicó.

Se refirió a la suplencia de Hazard, pese a que el belga venía de completar dos buenas actuaciones frente a Cádiz y Athletic y la baja por coronavirus de Vinicius le abría una puerta en la banda izquierda, su zona predilecta. «He visto mejor a Rodrygo y Asensio en el entrenamiento. No podían jugar los 90 minutos y he decidido meter a Hazard en la segunda parte», desgranó.

«No parecía el equipo que acabó el año»

Vio Ancelotti una amarilla frente al Getafe por sus protestas. «Al final de la primera parte, a mí no me gusta buscar excusas, han sacado dos tarjetas: una para mí y otra a Rodrygo. Me parecía raro. Quería que me lo explicase el colegiado», argumentó el italiano, que abundó en sala de prensa en su enfado por la actitud de sus futbolistas. «No parecía el equipo que acabó el año. Menos concentración, menos compromiso. El empate era justo, no merecíamos perder. Regalamos un gol y perdemos, puede ser un toque de atención. El equipo parecía de vacaciones», insistió.

«Siempre estos partidos, tras la Navidad, no son fáciles. Pero hablar de esto sería buscar excusas, no quiero. No jugamos bien, honestamente, no merecimos ganar, tampoco perder. Perdemos un punto, y a seguir», agregó. «Seguimos líderes, sin tragedia, seguimos con mucha motivación», ajató en cualquier caso el preparador de Reggiolo, que no quiso cebarse con ninguno de sus futbolistas. «Nadie está señalado. Hay jugadores que no han jugado bien, pero señalar… Benzema no ha jugado bien, pero señalar a Benzema sería demasiado», completó.