Flick: «Si no presionamos bien todos, tendremos problemas»

Hansi Flick aprovechó la rueda de prensa previa al partido de Liga que enfrentará al Barça este sábado con el Alavés para exigir más intensidad a sus atacantes a la hora de cortocircuitar la salida desde atrás del rival y recudir con ello el peligro de que les hagan transiciones con la facilidad con las que las ejecutó el Chelsea el martes en Stamford Bridge, donde el conjunto azulgrana sufrió una derrota que ha escocido mucho en Can Barça.

«Cuando perdemos y cuando encajamos tres goles es fácil decir que no fue un buen partido o que no fue el Barça que nos gustaría ver. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con esa línea adelantada. Es un estilo propio, no se trata solo de los defensas, los delanteros y los centrocampistas empiezan la presión. Eso es lo que necesito de los jugadores. La culpa parece de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos, tendremos problemas, quiero dejarlo claro. Dije que era optimista porque hicimos bien algunas cosas, pero hay que mejorar en la delantera cuando iniciamos la presión», remarcó el técnico del Barça en una comparecencia en la que llamó a pasar página tras el varapalo sufrido en el feudo de los 'blues'.

«Anímicamente estamos todos mal. La derrota ante el Chelsea ha sido difícil, pensábamos que podíamos ganar allí y no hemos podido. Pero es cosa del pasado y ahora tenemos que ser optimistas«, apuntó el preparador germano, que confirmó la baja de Araujo de cara al duelo con el Alavés a causa de un virus estomacal y la vuelta a la acción de Pedri, cuya clarividencia ha echado mucho de menos el Barça desde que el canario cayese lesionado tras el clásico celebrado el pasado 26 de octubre. »Tendrá minutos pero no de inicio. Ya veremos, puede que juegue minutos en la primera parte«, acotó sobre el centrocampista de Tegueste.

Paso adelante de Lamine Yamal

«Pedri, Raphinha y Marcus nos aportarán más cosas», reseñó Flick, que se detuvo especialmente en la figura del brasileño. «Le he echado de menos. Para mí, es uno de los jugadores más centrados del equipo. Se ajusta mucho a nuestra filosofía, normalmente tiene un impacto muy positivo en nuestro juego. Es muy bueno cuando hay transición. Su temporada del año pasado no viene de la nada, tiene muchas ganas de poder demostrar lo bueno que es. Yo quiero que nos demuestre lo bueno que es», recalcó el teutón, que dijo haber visto «buena dinámica y más intensidad» durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este viernes, algo que, reconoció, faltó ante el Chelsea.

Se refirió a los gestos de disconformidad que hizo Lamine Yamal tras ser cambiado en Stamford Bridge. «Él está bien y se siente bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y muchas veces no reaccioné como debía», dijo sobre el extremo de Rocafonda, al que reclamó que dé «un paso adelante» y demuestre «lo bueno que es» tras verse frenado el martes por Marc Cucurella.

Regateó, además, la pregunta que le hicieron acerca de la posibilidad de que el Barça acuda al mercado de invierno para reforzarse. «Yo solo tengo el foco en el siguiente partido. Nos quedan poco más de tres semanas para el parón. Hay muchos partidos por disputar. Toda mi energía está centrada en ello», explicó.