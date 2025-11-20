HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Xabi Alonso, durante un partido del Real Madrid. Reuters

Los deberes de Xabi Alonso en un Real Madrid bajo de defensas

Las molestias de Huijsen y la ausencia por lesión de Militao complican la vuelta al trabajo del líder ante el Elche

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:12

El Real Madrid vuelve al trabajo después de un parón por los partidos de selecciones en el que sus jugadores y cuerpo técnico han tenido ... tiempo para poder lamerse las heridas que habían dejado los dos últimos pinchazos consecutivos ante el Liverpool y el Rayo, en el que los blancos ni vieron portería. Xabi Alonso tiene deberes para buscar una reacción rápida con el objetivo de recuperar las buenas sensaciones del clásico para un líder que se encuentra bajo en defensas y con un calendario por delante que apenas perdona traspiés.

