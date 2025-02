Llorente evita 'in extremis' el golpe blanco a la Liga

José Manuel Andrés Madrid Domingo, 4 de febrero 2024 | Actualizado 05/02/2024 00:03h. Comenta Compartir

Se las prometía muy felices el Real Madrid cuando el tercer derbi madrileño en menos de un mes encaraba ya el descuento. Un gol de Brahim, de lo mejor de blanco, y un polémico tanto anulado a Savic habían marcado hasta entonces un duelo sin los fuegos artificiales de los anteriores. La victoria incrementaba la ventaja merengue sobre el Girona a cuatro puntos antes de la visita catalana al Bernabéu, pero justo en ese momento se evidenció el problema de la ausencia de un central específico como Rüdiger. Llorente le ganó la partida por arriba a Nacho y Carvajal, improvisada solución en el eje de la zaga, y cabeceó a la red sobre la bocina para arrojar un jarro de agua fría sobre la que un día fue su casa.

Así se escribió el epílogo de un derbi gris, que comenzó accidentado con la ausencia sobrevenida de Vinicius por unas molestias del brasileño en el calentamiento. La baja de última hora le dio la alternativa a Brahim, con menos minutos de los que se ha ganado últimamente, y el malagueño acabó siendo de lo mejor de la noche en Chamartín.

El repentino cambio de planes no redujo el ímpetu con el que el Madrid asumió el derbi, como si recordase todavía con dolor la reciente eliminación copera en el Metropolitano. El Atlético permanecía en sus dominios, replegado pero no carente de peligro, como demostró un destello de Griezmann en el pase y la rápida maniobra de Morata para armar un disparo que rechazó como pudo Lunin. La ocasión sirvió al conjunto colchonero para ganar metros sobre el terreno de juego. Curiosamente ofrecía mejores sensaciones cuando recibió un serio revés. Brahim fue el más listo en el área rival y reafirmó su condición de futbolista de calle para escurrirse entre la poblada defensa rival y picarla con delicadeza ante Oblak.

Real Madrid Lunin, Lucas Vázquez, Carvajal, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham (Ceballos, min. 88), Brahim (Joselu, min. 71) y Rodrygo (Modric, min. 76). 1 - 1 Atlético Oblak, Llorente, Savic, Witsel, Hermoso, Riquelme (Molina, min. 46), De Paul (Barrios, min. 61), Koke (Correa, min. 68), Saúl (Lino, min. 61), Griezmann y Morata (Memphis, min. 61). Goles: 1-0: min. 20, Brahim. 1-1: min. 93, Llorente.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Saúl, Mario Hermoso, Koke, Barrios y Memphis.

Incidencias: Partido de la jornada 23 de Liga disputado en el Santiago Bernabéu ante 76.732 espectadores.



La reacción atlética fue corajuda, a través de un testarazo de Witsel que Lunin se encontró en plena salida, pero se disolvió pronto, con un equipo rojiblanco de más a menos en la primera parte, cayendo incluso en las imprecisiones en el tramo cercano al descanso y sin que las variantes tácticas de Simeone arrojasen resultado.

Polémico gol anulado a Savic

Riquelme, que padeció los rigores de un ataque blanco volcado por el costado derecho, fue el damnificado por el golpe de timón de Simeone en la pausa. Recién estrenado el segundo acto Griezmann puso un córner desde la derecha al primer palo y Savic remató de cabeza a la red. Ya festejaba el conjunto colchonero cuando el VAR adquirió su cuota de protagonismo y anuló el gol por fuera de juego posicional de Saúl, pues entendió que obstaculizó a Lunin, ya vencido.

La dosis habitual de polémica en los últimos tiempos se incrementó con un posible penalti a Lucas Vázquez, que no parecía, y especialmente otra hipotética pena máxima sobre Bellingham, más discutible. Se enfrío el partido y el Cholo agitó el árbol con un triple cambio que no alteró el esquema pero sí buscó sangre fresca en busca de un resultado que no extinguiese definitivamente las opciones de su equipo en la pelea por la Liga.

El Atlético se volcó y el Madrid perdonó a la contra en una acción mal resuelta por Rodrygo para enfado de Ancelotti. Otro chispazo de talento de Brahim estuvo cerca de inclinar la balanza y le granjeó la ovación del Bernabéu en el cambio. Sin embargo, los colchoneros no arrojaron la toalla y rozaron la igualada con un taconazo de Griezmann. El galo se echó a su equipo a la espalda en el tramo final pero el Madrid gestionó su mínima pero preciada ventaja con aplomo. Así llegó el momento decisivo, cuando un balón aéreo sobrevoló el área madridista. Nacho no se entendió con un central improvisado como Carvajal y la duda la aprovechó Llorente para evitar en el último momento el golpe blanco a la Liga.