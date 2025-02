Vinicius se retiró en el calentamiento y Brahim fue titular y marcó

Amador Gómez Domingo, 4 de febrero 2024, 21:07 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

Vinicius iba a ser titular este domingo en el derbi entre el Real Madrid y el Atlético en el Bernabéu, pero el delantero brasileño se retiró durante el calentamiento del equipo blanco y a última hora fue sustituido en el once por Brahim Díaz, la gran sorpresa, que precisamente fue quien abrió el marcador en el minuto 20. En cuanto Vinicius sintió dolores en las cervicales mientras realizaba ejercicios previos al partido y abandonó el terreno de juego, salió a calentar Joselu, pero el delantero gallego, que incluso también fue anunciado por megafonía, no formó finalmente parte del once del conjunto de Carlo Ancelotti.

«Vinicius lo ha intentado, pero tenía una contractura en las cervicales y no estaba cómodo. Las dos opciones eran Joselu y Brahim, y Brahim nos permitía no cambiar el sistema defensivo. Después salió Joselu, que ha aportado como siempre», explicó tras la disputa del derbi el entrenador del Real Madrid, que aseguró que espera contar el sábado en defensa con Rüdiger para el partido contra el Girona. «Ha sido raro, para mi historia. Yo estaba en el vestuario, Vini tenía algún problemilla y me han dicho: ¡Te toca a ti!'. Yo estoy preparado para lo que sea», desveló por su parte Brahim tras el empate.

Joselu salió en el minuto 70, para sustituir precisamente a Brahim, que se marchó ovacionado por el Bernabéu inmediatamente después de estar muy cerca de marcar el segundo del Madrid, tras un caño a Mario Hermoso dentro del área, un recorte a Witsel y un disparo que se marchó rozando el palo. La afición del Real Madrid despidió a Brahim puesta en pie ante el talento y el espectáculo que dio el malagueño en el derbi.

Tras recibir medicación, Vinicius no se quedó fuera de la convocatoria, sino que se sentó en el banquillo para presenciar desde ahí el partido y saltó a calentar en el minuto 58, aunque no llegó a jugar contra el Atlético. Fue Brahim el elegido por el técnico italiano para ocupar la plaza de Vinicius en el equipo titular. El jugador malagueño formó en la dupla ofensiva junto a Rodrygo. En vez de apostar de salida por un delantero puro como Joselu, Ancelotti se decantó con éxito por Brahim, que aunque se movió por todo el frente de ataque, donde mostró su talento, ocupó por la derecha la zona más natural de Rodrygo, mientras que este partía en principio desde la izquierda.

Y en una de las llegadas del Real Madrid al área visitante, Brahim ya se erigió en principal protagonista tras una serie de despropósitos de la defensa del Atlético, de los que se aprovechó el malagueño para plantarse solo ante Oblak y batir al portero rojiblanco. La lástima para Brahim y para el Madrid fue no haber sentenciado después de su espectacular jugada previa a la sustitución del futbolista andaluz.