Las contradicciones del Real Madrid

Levantado con energía y grandeza de la lona tras el KO sufrido en la Supercopa ante el Barça, ya que después llegaron los éxitos coperos ... ante el Villarreal y el Atlético, la victoria liguera en San Mamés y un empate ante la Real Sociedad que bien pudo haber sido una victoria, la realidad indica, sin embargo, que a falta de un partido para concluir la primera vuelta al Real Madrid se encuentra a cinco puntos de su gran rival en la lucha por el título en el torneo de la regularidad. «Tenemos que correr», reconoció Carlo Ancelotti al ser cuestionado por esta diferencia después del empate ante los donostiarras.

El duelo ante el diezmado grupo de Imanol Alguacil, sobresaliente si se tiene en cuenta que se presentó en el Bernabéu con nueve bajas, entre ellas las de jugadores de enorme relevancia como Mikel Merino y David Silva, cortó una racha del Real Madrid de 30 partidos seguidos marcando al menos un gol. Y dejó contradicciones en el campeón. Muchas noticias positivas, como la exuberancia física pese a un enero sin tregua, la insistencia en el desequilibrio de Rodrygo y Vinicius, el crecimiento exponencial de Ceballos o el notable rendimiento de Camavinga en el lateral izquierdo, en modo selección francesa.

Pero algunas negativas. La principal, el caos táctico, lo que convierte los duelos en muy atractivos para el espectador, pero desgobernados. Muchos jugadores atacando fuera de su posición, lo que permite a los rivales amenazar a Courtois con cierta facilidad y puede ser un hándicap en la gran Europa. Le urge a Ancelotti solucionar este problema y para ello confía en el inminente regreso de Tchouaméni. También, existe inquietud en el madridismo por la falta de profundidad de banquillo, hasta el punto de que Carletto solo hizo dos cambios ante la Real y fue ya en el minuto 78, cuando Modric y Asensio entraron por Ceballos y Valverde.

En el plano extradeportivo, el equipo merengue puede encontrarse con otra dificultad añadida por la polémica arbitral y las acusaciones de 'favoritismo' a raíz del derbi copero. Si todos sus partidos se analizan con lupa, la inspección será aún más rigurosa desde los recientes reproches del Cholo Simeone y y el comunicado de Miguel Ángel Gil Marín. Las críticas justo ahora del técnico y del consejero delegado del Atlético suenan a excusas y justificaciones por el fracaso de estar en enero sin opciones de pelear la Liga, sin Europa y sin Copa, pero calientan el entorno con un clásico en el horizonte.

Afirmar sin ambages que «hay una realidad» y añadir que «a nadie la interesa», como dijo el Cholo para explicar por qué Savic sí vio la segunda amarilla en los cuartos de Copa y no Ceballos cuando el Atlético ganaba 0-1 y quedaba poco más de un cuarto de hora para el final, es grave. Pero más aún que al día siguiente, ya en frío y con premeditación, su jefe insista en que «el Madrid es un club con muchos intereses a su alrededor y crea tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones, conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto».

Melero se inhibe

Solo días después del derbi, el debate eterno sobre los árbitros y el Real Madrid se ha acentuado por la no expulsión a Nacho ante la Real. Los blancos se quejan de un posible penalti no señalado por agarrón de Le Normand a Rüdiger, pero Melero López se arriesga a descansar en la nevera por errores técnicos, no de interpretación . Faltando quince minutos para el final del partido ante la Real, Nacho taponó cual pívot de baloncesto saque de banda que iba a efectuar Illarramendi, infracción que el reglamento castiga con amarilla y el defensa madridista ya tenía una por una entrada a Zubeldia. Pero Melero López se inhibió. Tras el choque, el propio Nacho reconoció que no tendría que haber impedido el saque, pero que «afortunadamente» para él no vio la segunda cartulina amonestación que le hubiera supuesto la expulsión.

«La acción de Nacho es amarilla sí o sí. Es como si un jugador se quita la camiseta para celebrar un gol. No admito que en Primera los árbitros no se sepan el reglamento o no lo quieran aplicar. Esto es una de las cosas más graves que han pasado», denunció Iturralde González, exárbitro y analista en la Ser y el As. Se refería también al hecho de que el técnico Imanol Alguacil solo fuera amonestado y no expulsado cuando retuvo el balón para impedir el saque de banda rápido del Real Madrid en el tramo final. «Si lo hace un jugador es amarilla y si lo hace un entrenador, roja», remarcó el vizcaíno.