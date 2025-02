Bellingham juega y baila a ritmo de 'Hey Jude'

Isaac Asenjo Madrid Sábado, 7 de octubre 2023, 18:09 | Actualizado 21:10h. Comenta Compartir

El nananana de los Beatles, aquel clásico indeleble del 'Hey Jude', volvió a apoderarse del remodelado Santiago Bernabéu en honor al chico de moda en el Real Madrid. 'Lord' Bellingham es posiblemente el futbolista más en forma del mundo y demostró seguir de dulce para en su primer disparo a portería, abrir el marcador en una calurosa tarde en el paseo de la Castellana en la que el equipo que dirige Carlo Ancelotti venció a Osasuna de manera contundente para reafirmarse como líder de la Liga antes del parón internacional.

Luka Modric, al que el técnico de Reggiolo hizo un hueco en su ecosistema dándole la titularidad tras los cantos de sirena que llevaban al croata a Arabia Saudí, facilitó un buen balón a Carvajal para que éste cediera en el interior del área al de Stourbridge y el '5' con alma de '9' continue engordando sus estadísticas con el conjunto de Chamartín. El tanto del británico, que ha conseguido en solo diez partidos un total de diez goles y tres asistencias, puso música con la banda de Liverpool en el estadio madridista, un himno que ya usan para animar a este nuevo alfa y omega de Chamartín. Desde la llegada de Cristiano a la entidad no se veían números de ese calibre.

Real Madrid Kepa, Carvajal (Lucas Vázquez, min. 79), Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Valverde, Bellingham (Ceballos, min. 72), Modric (Brahim, min. 79), Camavinga (Kroos, min. 67), Vinicius (Rodrygo, min. 72) y Joselu. 4 - 0 Osasuna Herrera, David García, Juan Cruz, Catena, Peña (Barja, min. 80), Jon Moncayola (Ibáñez, min. 80), Lucas Torró, Oroz (Raúl, min. 80), Budimir (Ávila, min. 70), Areso y Rubén García (Arnaiz, min. 70) Goles: 1-0 min 9. Bellingham. 2-0 min 55. Bellingham. 3-0 min 65. Vinicius. 4-0 min 70. Joselu.

Árbitro Cuadra Fernández (Balear). Amonestó a Rüdiger, Tchouaméni, Barja y David García.

Incidencias Partido correspondiente a la novena jornada de Liga, disputado en el Santiago Bernabéu ante 70.900 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de Raúl Ronda Ortiz, miembro de la directiva del Real Madrid.

A Osasuna le pasó lo peor que le podía ocurrir a un visitante en el Bernabéu, recibir un tanto antes del primer cuarto de hora de partido, pero no reaccionó mal el equipo navarro, que intentó irse arriba con desacierto. El Madrid monopolizaba el esférico y se acomodaba en un centro del campo en el que Modric se dejaba ver con liderazgo y en el que tanto Valverde como Camavinga daban muestra del excelente despliegue físico de la medular blanca. A Vinicius se le iba una ocasión poco después de un error de Joselu y algo antes de que a un ofensivo Carvajal se le nublara la vista frente a Herrera. Tenía tan controlado el encuentro el Madrid que no amenazaba lo suficiente a su rival y dejaba en el último tramo de la primera mitad unos minutos soporíferos que solo Ante Budimir y un disparo mordido de Moncayola demostraron que Kepa Arrizabalaga se encontraba en la meta del Madrid.

El esfuerzo coral en defensa que debía ser clave para Osasuna si quería ceñirse a un guion conservador en el que el Madrid no se viera cómodo, se vio truncado desde el inicio de la prolongación. Joselu desaprovechaba una buena ocasión tras un centro de un rejuvenecido Modric donde el gallego rozó el palo izquierdo defendido por Herrera. Jagoba Arrasate, que tuvo que ver el encuentro en una de las cabinas del estadio debido a la expulsión que sufrió hace dos encuentros tras protestar al colegiado del envite que enfrentó a los rojillos al Atlético, quería un partido en solo dos direcciones, sabedor que en correcalles beneficiaría a los blancos, pero el duelo solo tuvo un solo color, y un nombre propio. No hizo falta ni llegar a los golpes, donde el Madrid es el campeón de la UFC, porque repitió Bellingham en una acción con Valverde en la frontal para continuar siendo tendencia y anotar el décimo de su cuenta particular desde que se convirtiera en el fichaje estrella de Florentino Pérez esta temporada.

El segundo del británico dejó en la lona a un débil Osasuna, que vio como el hambriento Vinicius anotaba el tercero a pase de un sensacional Valverde. El uruguayo está volviendo a ser ese jugador decisivo y profundo como pocos que hace que este Madrid tenga un centro del campo imponente. El tercero del fluminense dio paso a un cuarto para Joselu tras un pase magistral del brasileño, acostumbrado ya a torturar a la defensa rojilla en sus duelos anteriores. El delantero gallego ha marcado en los cuatro partidos que ha disputado en el Santiago Bernabéu este curso. El Madrid resolvía por la vía rápida con tres goles en 16 minutos que pudieron ser más de no se por el guardameta Herrera, que adivinó un penalti señalado por manos de David García que erró Joselu. Cuarta victoria consecutiva de los blancos, lanzados, entre la Liga y la Champions.