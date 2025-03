El Barça se enfrenta a una nueva realidad en Mallorca

Daniel Panero Lunes, 2 de diciembre 2024, 18:27 Comenta Compartir

El Barça afronta este martes mucho más que un partido. El conjunto que dirige Hansi Flick visita al Mallorca con la obligación de ganar para alejar a un fantasma que cada vez es mayor. Los pinchazos ante Real Sociedad, Celta y, sobre todo, Las Palmas, han pinchado el globo que se había hinchado en el primer tramo de la competición y amenaza con llevarse por delante todas las buenas sensaciones que habían dejado los culés. Un triunfo serviría para romper la mala racha y demostrar que solo era un bache, mientras que un nuevo traspié haría saltar todas las alarmas.

«Hay que aprender y estar unidos. Hay que afrontar este tipo de partidos y hay que aprovechar las ocasiones y ser fuertes atrás. No me gusta perder. Tenemos que crear la mentalidad de lucha en el equipo para ganar los partidos. A veces, lo hacemos bien, pero creo que hay margen para mejorar«, afirmó Flick este lunes, en la previa del choque de Son Moix. El técnico alemán reconoció que los suyos han cometido errores en los últimos choques, pero quiso huir de una mirada catastrofista que cree que no va a beneficiar al proyecto. «Espero que diciembre sea distinto, es un largo camino», señaló.

Por el momento, su equipo está en la parte más complicada del camino. El Barça se ha desplomado con tres partidos que han llevado a los azulgrana a meterse de lleno en un mar de dudas. Primero la derrota ante la Real Sociedad sin disparos a portería, después el varapalo ante el Celta con el partido en la mano y por último la debacle ante Las Palmas en Montjuic. Son tres citas que han descubierto una realidad que parecía ya superada y que han llevado a todo tipo de análisis sobre la situación del equipo azulgrana. El más simple de todos, el numérico, es la inevitable comparación con su antecesor. Xavi llevaba los mismos puntos, 34, el pasado curso a estas alturas y cuatro más, 38, hace dos temporadas.

Esos números resuenan ahora en la mente del aficionado azulgrana, que ya veía como el proyecto «en construcción» de Xavi daba por fin frutos con un equipo preparado para pelear por todo. Para que esa pesadilla deje de flotar en el ambiente, es prioritario que haya un punto de inflexión, empezando por el duelo de este martes ante el cuadro bermellón. Flick podrá contar de inicio con Lamine Yamal, Dani Olmo y también con Marc Casadó, que ya ha cumplido la sanción que le impidió estar ante Las Palmas. El regreso de los tres canteranos condicionará un once en el que no habrá probaturas. Cubarsí e Iñigo Martínez estarán en la zaga, Marc Casadó será el pivote junto a Pedri y arriba estarán los cuatro futbolistas más determinantes. Olmo, Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski buscarán afinar la puntería de un Barça que quiere volver a meter miedo.

Un rival correoso

El Barça se jugará las castañas ante un rival que concede muy poco. El Mallorca fichó a Jagoba Arrasate siendo consciente de que el técnico vizcaíno podía construir un equipo perfecto para competir cada partido como si fuera el último. Ya lo hacía en Osasuna y no iba a ser menos en su nueva andadura en el fútbol español. El Mallorca pelea cada balón como si le fuera la vida en ello, gana cada disputa y rentabiliza todo lo que genera en el área contraria.

Los baleares son sextos en Liga con apenas 15 goles en 15 partidos, una muestra más de que los culés deberán estar con ojo y afrontar un partido de máxima exigencia. «Habrá que rozar la perfección porque espero al mejor Barça», reconoció Arrasate. Para alcanzar ese nivel, no podrá contar por lesión con Copete, Lato, Asano y Pichu Cuéllar, mientras que tendrá a su disposición a Vedat Muriqi tras haber cumplido sanción ante el Valencia. El 'pirata' será la gran amenaza de un equipo que no se pone techo y que podría acabar la jornada en puestos de Liga de Campeones.

Alineaciones probables

Mallorca: Greif, Mateu, Valjent, Raíllo, Mojica, Samu, Morlanes, Darder, Muriqi y Larin.

Barcelona: Peña, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard, Pedri, Casadó, Lamine Yamal, Raphinha, Dani Olmo y Lewandowski.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).

Estadio y horario: Son Mois 19:00 / Movistar LaLiga