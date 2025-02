Arrasate busca su 'trampa' anti-Lord Bellingham

Isaac Asenjo Madrid Viernes, 6 de octubre 2023, 16:40 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

«Voy a estar fuera dos partidos sin decir nada, hay un trato diferente en esta Liga y se ha visto desde el primer minuto. Es más fácil expulsarme a mí que a Simeone. El año pasado pasó con Ancelotti que protesta, llega a medio campo al descanso y no pasa nada. La forma de tratar a unos entrenadores y a otros no es la misma». Las polémicas de Jagoba Arrasate con los árbitros tras ser expulsado ante el Atlético de Madrid por protestar al trencilla hacen que el técnico vizcaíno no pueda estar en el banquillo en el encuentro que Osasuna disputa hoy en el remodelado Bernabéu ante el Real Madrid (16:15 horas / Movistar La Liga).

El de Berriatua, que ha criticado en más de una ocasión la doble vara arbitral con el Madrid y los 'grandes', es consciente de que ningún momento es bueno para enfrentarse a los blancos, y lleva días estudiando la fórmula para que Osasuna pueda frenar a 'Lord' Jude Bellingham, posiblemente el futbolista más en forma del mundo. El '5' con alma de '9' armoniza calidad por todo el verde con suma naturalidad y ha encajado en el Madrid como un guante. Sentenció en San Mamés en el inicio liguero, remontó en Almería, arregló un desaguisado en Balaídos, enloqueció al Bernabéu en el añadido frente a los muros de Getafe y Unión Berlín, impulsó a su equipo al liderato en Girona y deslumbró en el Olimpo de Maradona ante el Nápoles. El nuevo ídolo blanco está iluminado, y ha conseguido en solo nueve partidos un total de ocho goles y tres asistencias. Desde la llegada de Cristiano a Chamartín no se veían números de ese calibre.

Seguridad defensiva

El esfuerzo coral en defensa se antoja clave si Osasuna quiere ceñirse a un guion conservador para no alimentar un correcalles que benefice a un Vinicius con hambre y que sabe bien lo que es torturar a la defensa navarra en sus duelos pasado, como en la última final de la Copa del Rey, donde el brasileño fue clave en el título. «Queremos terminar bien esta primera parte de la temporada, teniendo en cuenta la dificultad de un equipo que conocemos bien, que siempre ha hecho buenos partidos aquí. Nos ha costado, no le hemos ganado las últimas dos veces en casa. Tendremos que hacer lo máximo para llevarnos lo tres puntos», advirtió Carlo Ancelotti en una rueda de prensa previa ante los rojillos en la que destacó el buen papel de Rodrygo pese a la falta de gol en este inicio de temporada, el carisma de Modric en el vestuario y los malabares que tendrá que hacer en defensa ante los de Arrasate después de la baja de David Alaba, que deja solo a Rüdiger en el centro de la zaga. Sin Militao y sin Nacho, el regreso del austriaco era fundamental.

El Real Madrid está bajo en defensas y ya ha demostrado en varias ocasiones una alarmante vulnerabilidad atrás, por lo que tendrá que tener cuidado con un equipo que ha anotado dos goles en sus cinco salidas del curso (Vigo, Valencia, Brujas, Getafe y Vitoria) con tres victorias, un empate y una derrota.

Una centro del campo vital

«Debemos jugar bien, intentar jugar un fútbol rápido, con intensidad, para intentar buscar soluciones ofensivas lo más pronto posible. Es un equipo que defiende muy bien, lo hizo contra nosotros en el Bernabéu las dos últimas temporadas, y nos esperamos lo mismo. Intentarán buscarnos descolocados para hacernos daño, así que tendremos que atacar bien, con inteligencia y evitando riesgo atrás», expresó el preparador transalpino, que se congratuló de la conexión entre Bellingham, el inesperado héroe en la era 'post Benzema', y Vinícius, que de vuelta de la lesión que le tuvo apartado cuatro partidos, retoma su encaje en el nuevo sistema en el que está obligado a adaptarse ante la falta de un '9'. «Si la combinación entre los dos es buena vamos a tener más éxitos», dijo.

Las carencias defensivas del Madrid se contraponen con su centro del campo, donde va sobrado. Varios son los técnicos que han elogiado el despliegue físico de la medular blanca en los últimos tiempos. «Es verdad que nosotros tenemos mucha intensidad y piernas. Para jugar un fútbol de intensidad los jóvenes aportan mucho, pero yo he ganado también con veteranos. Hemos ganado una Champions con Kroos y Modric con 37 años».