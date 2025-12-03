La Araña no pica lejos del Metropolitano

Javier Varela Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:03 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

La Araña no pica fuera del Metropolitano. Cuando juega en su estadio, Julián Álvarez teje su telaraña con precisión quirúrgica que le lleva al gol. Todo lo contrario cuando viaja lejos de su zona de confort. El delantero argentino suma 10 goles y 4 asistencias en 19 partidos esta temporada, pero su rendimiento -como le pasa al equipo- baja muchos enteros sin el calor de su afición. Los números son elocuentes: solo ha marcado un gol como visitante esta temporada, y fue en la jornada inaugural ante el Espanyol, con un lanzamiento de falta impecable. Aquel 17 de agosto parecía insinuar que la Araña había llegado a la Liga dispuesto a devorar estadios ajenos. Pero, de momento, es un espejismo. Desde aquel día en Cornellà, su rastro ofensivo fuera del Metropolitano es mínimo. Apenas ha hecho un remate en sus últimos cuatro partidos ligueros a domicilio, una anomalía impropia de un delantero de su jerarquía.

El Camp Nou fue el último ejemplo. Apenas un intento de vaselina desactivado por Joan García y pocas asociaciones significativas. Lejos de la zona donde es letal, obligado a recostarse en la izquierda para tocar algún balón y dejando la sensación de que es un jugador que busca intervenir, pero no encontraba dónde ni cómo. Un patrón que se ha repetido en Getafe, Sevilla, Vigo, donde ni siquiera disparó a puerta.

El dato que más inquieta en el club es que solo ha anotado un gol en sus últimos 15 partidos fuera de casa. Su anterior gol fuera de casa llegó desde el punto de penalti, en Sevilla, el pasado 6 de abril. Para encontrar un gol suyo en jugada lejos del Metropolitano hay que viajar hasta febrero, a Mestalla. Una eternidad para uno de los arietes con mejor promedio goleador del continente.

En los 8 partidos que ha jugado el Julián Álvarez lejos del Metropolitano (el argentino no disputó el duelo ante el Liverpool) el equipo también ha bajado su rendimiento en comparación a cuando juega en casa. Sólo ha ganado dos partidos, empatando 3 y perdiendo cuatro (dos en Liga y dos en Champions), anotando tan sólo 10 goles. Un pobre bagaje ofensivo que arrastra y que debe revertir en un tramo delicado del calendario rojiblanco con el que se encontrará en los próximos días. Tras la derrota en Barcelona, al Atlético le esperan San Mamés -con una lista creciente de lesionados: Cardoso, Giménez, Baena, Llorente y Le Normand- y, tres días después, un viaje exigente a Eindhoven en la Champions para enfrentar a un PSV que viene de ganar 1-4 en Anfield.

Todo cambia para Julián Álvarez cuando se siente arropado por el Metropolitano. Ahí la Araña ha soltado su picotazo en nueve ocasiones, seis en el campeonato liguero y tres en la Liga de Campeones. De hecho, hubo un tramo de la temporada, en otoño, en el que explotó con una semana de proporciones colosales: seis goles y dos asistencias en siete días, con un 'hat-trick' al Rayo, un doblete al Real Madrid y una exhibición ante el Eintracht. Por eso contrasta tanto que solo lleve un gol en las últimas ocho jornadas ligueras fuera de casa. La Champions ha sido un refugio marcando en tres de los cuatro partidos del torneo -Eintracht, Union Saint-Gilloise e Inter, todos ellos en casa- y ante el Arsenal rozó el gol en dos ocasiones claras.

Para Simeone, el asunto excede lo individual. El técnico, que rara vez señala a un jugador y ha dejado caer en los últimos días un mensaje que resume la situación: «Los futbolistas importantes también atraviesan momentos donde la pelota no les encuentra. Lo que nunca les puede faltar es rebeldía para insistir. Julián la tiene y la va a recuperar». El técnico rojiblanco, que sabe que el debate está en la calle, lo quiere zanjar: «Cuando el equipo juega compacto y cerca del área rival, él aparece. Lo hizo siempre. Tenemos que volver a ponerlo en ese lugar donde es determinante».

Pese a la mala racha goleadora lejos del Metropolitano, los 39 goles en 66 partidos de Julián como rojiblanco siguen ahí. También su condición de jugador con más minutos de ataque (1.482) y la convicción interna de que el argentino volverá a encontrarse. El Atlético necesita al Julián que decide partidos grandes, el que se echa al equipo a la espalda cuando el ruido aprieta y la Araña debe volver a picar en los estadios rivales, donde su red lleva meses sin aparecer. San Mamés, otra vez, será un examen. Una oportunidad para que el delantero más brillante del equipo vuelva a dejar su huella también lejos de casa.

Cardoso, Baena y Giménez, nuevas bajas La derrota ante el Barcelona ha dejado daños colaterales para el Atlético en forma de lesiones para Johnny Cardoso, Álex Baena y José María Giménez. El centrocampista estadounidense, quien se retiró del encuentro en el minuto 14, sufre una fuerte contusión en el ángulo posteroexterno de la rodilla izquierda sin lesiones articulares asociadas. Por su parte, el mediocentro español, que abandonó el césped en el minuto 62, sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo izquierdo. El central uruguayo, quien concluyó el duelo sintiendo molestias, sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo derecho. Todos ellos realizarán sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación y la evolución de sus lesiones determinará su regreso a la competición, aunque será complicado que puedan jugar los dos próximos partidos ante Athletic y PSV.

