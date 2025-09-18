HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 18 de septiembre, en Extremadura?
Huijsen, tras ver la roja el pasado sábado en Anoeta. Afp

Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»

El central del Real Madrid reaccionó tras la decisión de mantener su partido de suspensión que cumplirá contra el Espanyol: «Se admite el error pero sigo sancionado«

C. P. S.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:11

Dean Huijsen se perderá el partido del próximo sábado ante el Espanyol. El defensa del Real Madrid fue expulsado ante la Real Sociedad en la última jornada por roja directa tras un agarrón a Oyarzabal que el colegiado Gil Manzano interpretó como ocasión manifiesta de gol.

El martes, el Comité Técnico de Árbitros, a través de su 'Tiempo de Revisión' confirmó que la acción debió sancionarse como ataque prometedor y conllevar sólo una amarilla. Sin embargo, el CTA aclaró que el VAR había actuado de forma correcta al no intervenir por ser una jugada calificada como gris.

El Real Madrid presentó alegaciones previas a la sanción inicial de Disciplina, que le había impuesto un partido a Huijsen. Posteriormente incluyó en el recurso a Apelación el vídeo de 'Tiempo de Revisión' para hacer ver que era incoherente, según el equipo blanco, que el CTA admitiera que no el central debió ser expulsado, pero que aun así siguiera recibiendo una sanción que le impediría jugar ante el Espanyol, además de los minutos que no jugó en Anoeta.

Sin embargo, Apelación no ha considerado que haya un fallo en el acta y ha mantenido el partido de sanción a Huijsen, lo que ha provocado una reacción irónica del central en redes sociales. El jugador ha enumerado una serie de hechos «1. Gil Manzano expulsado injustamente a Huijsen. 2. El VAR no entra y lo permite. 3. El Real Madrid juega con uno menos 2/3 del partido. 4. El CTA reconoce el error. 5. El CTA sanciona, una vez reconocido el error, con otro partido a Huijsen». Y añade una conclusión: «Se admite el error pero sigo sancionado, buena imagen para el fútbol español».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salen a subasta por 150 euros vehículos de alta gama incautados a narcos
  2. 2 Herido un trabajador de 21 años tras clavarse el palo de una escoba en un costado en Coria
  3. 3

    Educación lanza un llamamiento urgente para cubrir una treintena de vacantes en institutos
  4. 4 Estas son las especialidades del primer llamamiento urgente del curso en Extremadura
  5. 5 En libertad el peluquero de Cáceres que fue detenido por vender droga en su negocio
  6. 6 Una vecina del bloque B de Aldea Moret, en el pleno de Cáceres: «Por favor, sacadme de allí»
  7. 7 Silvia Alonso recuerda sus inicios en televisión ligados a Extremadura
  8. 8

    «Jacobo Rodríguez Pereira es una calle peligrosa para los coches»
  9. 9 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  10. 10

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»

Apelación mantiene la sanción a Huijsen, que estalla: «Buena imagen para el fútbol español»