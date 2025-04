Ancelotti: «Vinicius no viaja porque no puede jugar»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 26 de mayo 2023, 13:12 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

Vinicius no estará el sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán porque sigue arrastrando molestias en la rodilla izquierda y no por un deseo del club de protegerle de otro desplazamiento caliente, menos de una semana después del infierno que padeció el brasileño en Mestalla. «No viaja porque no puede jugar. Si tenía una posibilidad de jugar, viajaba. La rodilla le sigue molestando. No puede jugar y punto. Ojalá pueda jugar el último partido», aseguró Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro que medirá al Real Madrid con el Sevilla, correspondiente a la penúltima jornada de Liga.

«Queremos terminar bien la temporada. Faltan dos partidos. Jugamos contra un rival que lo está haciendo muy bien. Tenemos algunas bajas de Karim, de Vinicius y de Asensio, pero intentaremos sacar lo mejor. Nos ha venido bien la victoria ante el Rayo y ojalá se pueda ganar mañana», manifestó el preparador del Real Madrid, que hizo un buen balance del curso, pese al flojo desempeño que su equipo en el torneo de la regularidad. «No ha sido una Liga buena y me siento mal, pero si tengo que hacer una evaluación de la temporada, ha sido buena. Si tengo que hacer una evaluación de las dos temporadas, han sido espectaculares. Si tengo que hacer una evaluación de los cuatro años, firmaría repetirlo porque he ganado diez títulos. No solo yo, también el club, creo», señaló Ancelotti cuando se le preguntó acerca de si estaba decepcionado con el rendimiento de su equipo.

«En todas las competiciones hemos competido hasta el final, pero hemos dejado un poco atrás la Liga porque después del partido de Barcelona era evidente que el foco no era la Liga y ahí hemos perdido puntos. El Barcelona ha hecho una temporada muy buena porque ha fallado en pocos partidos, ha encajado pocos goles y ha tenido mucha continuidad. A nosotros nos costó un poco volver a jugar a nuestro nivel después del Mundial. No ha sido un problema de delantera porque somos el equipo que ha marcado más goles en la Liga. Nos ha faltado un poco más de solidez atrás. Ahora se habla de fichar a un delantero, pero si miras a la estadística, tienes que fichar a un defensa. A veces la estadística engaña un poco porque no siempre con los números puedes explicar lo que ha pasado», abundó.

«Vamos a intentar mejorar la plantilla para la próxima temporada, no os preocupéis»

Ancelotti reconoció que el Real Madrid está trabajando para reforzarse de cara al curso venidero, pero no quiso hablar de futuribles porque «hay equipos involucrados en retos muy importantes» y no le parece «correcto». «Joselu, como otros delanteros, me gusta mucho. Me gusta mucho Aspas, Morata… me gustan muchos jugadores», respondió cuando afloró el nombre del atacante del Espanyol, uno de los puntas que monitoriza el club como complemento de Benzema. «Vamos a intentar mejorar la plantilla para la próxima temporada, no os preocupéis», regateó.

El preparador del Real Madrid se mostró partidario de incorporar la tecnología de la línea de gol, en el foco a raíz de la decisión del Espanyol de impugnar el partido contra el Atlético como consecuencia de un controvertido tanto de Griezmann. «Sería bueno meterla para evitar este tipo de problemas. No sé por qué no la meten. Si es un problema de dinero esto se puede resolver pronto», reseñó el italiano.

Gélido con Hazard

Se refirió a la situación de Nacho, que todavía tiene su futuro en el aire a falta de un mes para que venza su contrato. «Se puede quedar aquí con todo el cariño del mundo teniendo en cuenta que sabemos lo que puede aportar, que es mucho. El club ha hablado con él para renovar y él está pensando cuál es la mejor solución para él. Está en su mano», recordó Ancelotti.

«Lo que necesita hacer Hazard lo voy a hablar con Hazard y no aquí»

Defendió a Mendy cuando se le inquirió acerca de las dudas en el lateral izquierdo. «El problema que hemos tenido en la banda izquierda ha sido una lesión importante de Mendy que nos ha creado problemas. Tenemos que tener confianza en Mendy, que es un lateral muy fuerte. Llega un joven que lo ha hecho muy bien (Fran García) y lo puede hacer bien con nosotros», señaló el técnico, que también rompió una lanza por Tchouaméni. «Ha sorprendido a todos en la primera parte de la temporada. Tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que viene al Real Madrid, que no es tan sencillo. Además ha tomado la plaza de una leyenda que era Casemiro. Después del Mundial ha bajado un poco su nivel. No es la tercera opción. Es verdad que ahí ha jugado Kroos y Camavinga, pero de los últimos partidos de Liga ha jugado ocho en esta posición. Es una pieza muy importante para el futuro», aseveró sobre el pivote.

Mucho más frío se mostró, en cambio, con Hazard. «Lo que necesita hacer Hazard lo voy a hablar con Hazard y no aquí», indicó Ancelotti cuando le cuestionaron por el belga. «Tiene contrato y se presupone que se queda aquí. Como todos los jugadores que tienen contrato, si no están contentos tienen que pedir al club una salida y si están contentos se quedan aquí», cerró.