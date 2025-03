Ancelotti rompe una lanza por Guardiola: «Está marcando época»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 13 de diciembre 2024, 11:11 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti rompió una lanza por Pep Guardiola pese al mal momento por el que atraviesa el técnico de Santpedor al frente del Manchester City. «Es uno de los mejores del mundo, está marcando una época en el fútbol y ha sido un innovador. Nosotros podemos controlar muchas cosas, lo único que no podemos controlar es el resultado de los partidos», dijo el preparador del Real Madrid en la previa del encuentro que medirá a su equipo este sábado con el Rayo en Vallecas.

Compareció el de Reggiolo más pronto de lo habitual este viernes debido a la comida que compartirá posteriormente Florentino Pérez con las plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid y la visita que los jugadores efectuarán después a diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid para darle una alegría a los más pequeños que pasan por dificultades en vísperas de las fiestas navideñas. Una tradición que obligó a cambiar el paso a Carletto en la previa de un duelo importante dentro de la pelea por la Liga.

«Es otro partido exigente contra un rival que siempre nos ha costado en los últimos años porque juega bien, intenso en su casa. Va a ser lo mismo mañana pero tenemos confianza en hacer un buen partido. Vamos con toda la ilusión del mundo para sacar tres puntos», señaló Ancelotti respecto al choque en Vallecas, donde el Real Madrid lleva dos temporadas sin ganar pero que visitan los blancos con la moral reforzada tras imponerse de forma consecutiva al Girona en la Liga y al Atalanta en la Champions.

Optimista con el crack de Bondy «Mbappé no va a estar mañana y viajará a Catar para ver si puede jugar una parte del partido porque pensamos que puede recuperarse de la lesión»

«Me hace más optimista porque en un momento importante hemos sacado un partido difícil con calidad, compromiso y actitud de todos. Fue un partido completo que nos da más optimismo para el futuro. El miércoles tenemos un partido muy importante pero tenemos que llegar allí con un buen partido mañana», manifestó el técnico del Real Madrid sobre el pleito celebrado el martes en Bérgamo y tendiendo ya la vista a la final de la Copa Intercontinental de la próxima semana.

Un litigio para el que es duda Mbappé, lesionado ante el Atalanta. El francés causará baja el sábado en Vallecas, pero Ancelotti ve posible que llegue a la Intercontinental. «Lo de Mbappé no es algo muy serio. No va a estar mañana y viajará a Catar para ver si puede jugar una parte del partido porque pensamos que puede recuperarse de la lesión», apuntó el italiano, que confirmó el regreso de Camavinga en Vallecas poco más de dos semanas después de caer lesionado en Anfield.

No se espera al de Cabinda de inicio ante el Rayo, pero su vuelta supone un balón de oxígeno para el Real Madrid, atormentado por las lesiones. Dicha plaga se ha cebado especialmente con la defensa, lo que ha llevado a Ancelotti a tener que aplicar soluciones de emergencia como situar a Tchouaméni en el eje de la retaguardia.

Cuestionado por buena parte de la afición, el de Ruan cuenta sin embargo con el apoyo de su técnico. «Tenemos que agradecer a Tchoauméni, que está jugando en una posición que no es la suya mostrando mucho altruismo, no quejándose y sacando lo mejor que puede. Lo hizo muy bien contra el Atalanta y contra el Girona y ganamos dos partidos con él como central. Es fundamental para nosotros porque es un pivote defensivo como pocos hay en el mercado. Esto siempre lo tengo en cuenta, pero estamos en emergencia y a veces él tiene que jugar como central, teniendo en cuenta que afortunadamente hemos encontrado un jugador de la cantera muy fiable como es Raúl Asencio», resaltó Carletto.

El compromiso de Vinicius y de Bellingham

Aplaudió también el compromiso de Vinicius, que forzó para estar en Bérgamo. «Dice mucho de él. Sigue siendo el mejor jugador del mundo y mantiene una humildad que es bastante rara en un jugador de este nivel», indicó sobre el brasileño. También repartió elogios a Bellingham. «Aparte de la calidad que tiene, mete mucho compromiso en el equipo y esto es lo que la plantilla valora más», dijo sobre el inglés, un líder en toda regla.

Gestión de la plantilla «Tenemos a jugadores muy jóvenes a los que no siempre es positivo meter en el campo, sobre todo si el equipo no está bien»

El momento más tenso de la comparecencia llegó cuando le preguntaron a Carletto si le molestaban las críticas que recibe acerca de las rotaciones, especialmente las relacionadas con los pocos minutos de los que disponen sus futbolistas más jóvenes. «Puedo rotar si tengo jugadores, pero con una plantilla de 14 o15 es muy complicado. Y esa es la realidad. Tenemos a jugadores muy jóvenes a los que no siempre es positivo meter en el campo, sobre todo si el equipo no está bien. Se habla mucho de Endrick, que si ha jugado poco, que si no le doy minutos... bla bla bla bla bla bla. Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, mejorar, aprender y ponerlo cuando el equipo no está bien puede ser contraproducente. En vez de ayudarlo, podría afectarlo. Yo debo pensar en todas estas cosas. Pero bla bla bla bla bla bla», acotó el estratega italiano.