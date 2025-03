Kepa tendrá que esperar

Óscar Bellot Madrid Viernes, 18 de agosto 2023, 12:09 | Actualizado 16:23h. Comenta Compartir

Kepa Arrizabalaga tendrá que esperar para estrenarse como portero del Real Madrid. Carlo Ancelotti confirmó en rueda de prensa que Andriy Lunin volverá a ponerse bajos palos este sábado en el Power Horse Stadium, donde su equipo tratará de refrendar las buenas sensaciones que dejó la semana pasada en su visita a San Mamés. «Kepa se está adaptando muy bien. Es la primera semana de trabajo con sus compañeros. Ha demostrado mucha personalidad y calidad, pero mañana seguimos con Lunin y luego ya veremos», dijo el técnico italiano cuando se le cuestionó sobre si entregaría los galones al internacional español solo cinco días después de que se anunciase su llegada a Chamartín como recambio del lesionado Courtois.

No hay duda de que el de Ondárroa aterriza con mando en plaza y su debut con la camiseta del Real Madrid se producirá previsiblemente el próximo viernes, con motivo del desplazamiento que los blancos efectuarán a Vigo para medirse al Celta. Ancelotti está más que satisfecho con las primeras impresiones que le ha dejado el cancerbero vasco y no se le pasa por la cabeza rotar a sus porteros en Liga y Champions, como sí hiciera en su primera etapa cuando dio a Diego López la llave en el torneo de la regularidad y a Iker Casillas en la máxima competición continental. «Kepa ya tiene un nivel muy alto. Es joven, pero tiene mucha experiencia a nivel internacional y a Lunin le falta un poco en este sentido», atajó el de Reggiolo.

El Real Madrid pisará el Power Horse Stadium un año después de firmar allí un sufrido triunfo por 1-2 con el que el por entonces defensor del título alzó el telón de una Liga que se torció irremisiblemente después del Mundial de Catar. Ramazani adelantó al conjunto indálico al poco de comenzar el partido, pero los tantos de Lucas Vázquez y David Alaba en la segunda mitad impidieron que la escuadra que por entonces dirigía Rubi diese la campanada en su regreso a Primera. Ahora, bajo la égida de Vicente Moreno, los andaluces afrontarán una nueva prueba de fuego con el objetivo de sumar sus primeros puntos del curso, tras caer derrotados en la primera jornada frente al Rayo por 0-2. «Es un equipo que tiene una buena organización y no mereció perder contra el Rayo. Será un partido entretenido porque no es un equipo que se encierre atrás. Nosotros queremos repetir el partido de Bilbao, donde estuvimos bien», reseñó Carletto.

Ancelotti secunda a Guardiola

Además de Courtois y Militao, quienes fueron operados este jueves tras romperse ambos el cruzado de la rodilla izquierda en una semana que golpeó con enorme crudeza la línea de flotación del Real Madrid y se perderán prácticamente toda la temporada, Ancelotti tiene las bajas de Mendy, Ceballos y Arda Güler para medirse al Almería, y la duda de Camavinga. El centrocampista francés no se entrenó este viernes con sus compañeros por una sobrecarga, aunque viajará a Almería y podría aparecer en el once si su evolución es satisfactoria.

«Estaba un poco cargado después del entrenamiento de ayer y hoy no hemos tomado riesgo. Mañana lo evaluaremos. Está en la convocatoria y si la sobrecarga desaparece, mañana va a jugar», reseñó el técnico, que respaldó las quejas de Pep Guardiola por el saturado calendario que tan elevada factura pasa en forma de lesiones desde los albores del curso.

«¿Cómo no estar de acuerdo con lo que dijo Guardiola? Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más cantidad de partidos. Para mejorar la calidad tienes que quitar un poco de cantidad. El problema es que los entrenadores y los jugadores no pintan nada. Ven que el fútbol parece que no es tan entretenido como tiene que ser y quieren meter más cantidad para ganar más dinero. Tienes que quitar cantidad para mejorar la calidad. Los más afectados son los jugadores que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. Cuándo va a cambiar, no lo sé», lamentó Ancelotti, que, pese a todo, atribuyó lo sucedido con Courtois y Militao a la «mala suerte».

En el bando local, las principales atracciones podrían ser Luis Maximiano e Ibrahima Koné, dos fichajes recién salidos del horno en un verano intenso por parte de la dirección deportiva del Almería con hasta ocho refuerzos que deben elevar el listón de una escuadra que salvó la categoría sobre la bocina la pasada temporada. El morbo lo pondrá la presencia de Sergio Arribas, joya de La Fábrica que ya dejó muestras de su clase contra el Rayo.

-Alineaciones probables:

Almería: Maximiano, Pozo, Édgar, Chumi, Akieme, Ramazani, Baba, Robertone, Lázaro, Luis Suárez y Embarba.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Hora: 19:30 h.

Estadio: Power Horse Stadium.

TV: Dazn.