Un año de incertidumbre para el Barça

Lamine Yamal, el nacimiento de una estrella

En mitad de la incertidumbre que reina en el Barça ha florecido un jugador que genera un consenso global. 2024 será para siempre el año en el que Lamine Yamal derribó la puerta y se convirtió en un futbolista capaz de marcar las diferencias. Con 16 años consiguió asentarse en uno de los equipos más importantes del mundo y en la selección española, y ya con 17 levantó la Eurocopa siendo determinante y se echó al equipo de Flick a la espalda en momentos de dificultad.

Lamine Yamal es un futbolista que ha demostrado con creces que no le pesa la presión y es capaz números impropios de su edad. Fue el máximo asistente de la Eurocopa con 4 pases de gol y dejó un tanto para el recuerdo ante Francia en semifinales. Esa inercia la mantuvo en el inicio de Liga y, a pesar de sus problemas físicos en el último mes, cerró el año con 9 asistencias, algo que nadie en toda la Liga ha sido capaz de superar. Es el nacimiento de una estrella que ya ha recibido el reconocimiento internacional. Ha ganado el Golden Boy, el premio a mejor jugador joven de la Eurocopa, ha sido octavo en el Balón de Oro y quinto en el The Best. Todo con apenas 17 años.