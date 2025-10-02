El Celta remonta para darse la primera alegría europea en Balaídos

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 2 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

Victoria al final hasta cómoda, aunque el partido se le llegó a poner muy cuesta arriba, del Celta ante un PAOK que consiguió adelantarse mediante Giakoumakis al aprovechar un error de bulto entre Manu Fernández y Rueda. A partir de ese instante, todo le salió a pedir de boca a un cuadro gallego que consiguió remontar el encuentro gracias al acierto de Iago Aspas, Borja Iglesias y Swedberg. Primer triunfo de la temporada para salir a flote de una situación de crisis en la que estaba sumergido Claudio Giráldez gracias a la primera alegría europea.

Volvía la competición europea a Balaídos después de 3.073 días, con la necesidad de remontar una situación repleta de dudas. Los de Claudio Giráldez no conocen la victoria en la competición doméstica y en la primera jornada de la Europa League cayeron derrotados ante el Stuttgart en Alemania. A pesar de ello, el técnico de Porriño volvió a abrir su abanico táctico, siempre imprevisible, para demostrar que Europa es un premio con vistas al duelo del fin de semana ante el Atlético, en donde hay mucho en juego.

Pese a la larga ausencia continental, Balaídos se antojaba fundamental y el Celta sabía que tenía que apretar desde el primer momento. Muy fácil es ponerlo en la teoría, pero más difícil ejecutarlo en la práctica. No le sobrepasó la situación a un Celta que comenzó con energía y con ganas de revertir la situación de la temporada. Los gallegos dominaban e insistían, pero sin llegar a culminar. Marcos Alonso y Javi Rueda tuvieron las más claras pero cuando lo tenían todo a su favor se encontraron con Pavlenka.

Celta: Radu, Fernández, Starfelt, Alonso, Rueda (Rodríguez, min. 83), Rodríguez, Moriba, Mingueza (Domínguez, min. 68), Aspas (Zaragoza, min. 74), Iglesias (Jutgla, min. 68) y Swedberg (Durán, min. 74). 3 - 1 PAOK: Pavlenka, Sastre, Vogliacco (Kedziora, min. 74), Michailidis, Baba, Bianco (Soualiho, min. 61), Ozdoev, Despodoy (Zivkovic, min. 70), Mady (Taison, min. 70), Konstantelias y Giakoumakis (Chalov, min. 61). Goles: 0-1: min. 37, Giakoumakis. 1-1: min. 45+2, Iago Aspas. 2-1: min. 53, Borja Iglesias. 3-1: min. 71, Swedberg.

Árbitro:I gor Pajac (Croacia). Amonestó a Mingueza, Swedberg, Giakoumakis, Moriba y Ozdoev.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Europa League, disputado en Balaídos.

Pero cuando perdonas en Europa, las consecuencias no tardan en llegar. Tras un error de bulto en la salida de balón entre Manu Fernández y Rueda, Konstantelias aprovechó para sacar un disparo cruzado que sacó en primera instancia Radu, pero en el rechace apareció Giakoumakis con la caña lista para adelantar al PAOK. Se creció el conjunto griego en los últimos compases de la primera mitad gracias a un resultado engañoso.

Pero el fútbol a veces lo que te quita, en ocasiones te lo compensa. Cuando el Celta agonizaba en la recta final se encontró con el premio del gol. Tras una gran acción combinativa entre Moriba y Mingueza, el lateral le puso un gran centro al que siempre aparece cuando más lo necesita su equipo, Iago Aspas, para poner la igualada en la última del primer tiempo.

El panda goleador

Tras el descanso, el Celta aprovechó la buena dinámica que te da marcar un gol y salió a morder a un PAOK que no había conseguido encajar bien el empate. De nuevo apareció Mingueza por la izquierda para dejar mano a mano a Swedberg, que no pudo atinar de nuevo ante Pavlenka, pero el rechace le cayó a un Borja Iglesias que está en su mejor racha goleadora, para marcar en su sexto partido consecutivo y lograr la remontada que ponía por delante a los de Giráldez.

Volaba el Celta al que le salían todas las cosas y se sentía muy cómodo con el balón. Con la incertidumbre característica que otorga el VAR con un gol en revisión llegó el tercero tras una gran galopada de Rueda que definió a las mil maravillas Swedberg, que sí acertó en esta ocasión ante Pavlenka. Partido sentenciado para conseguir superar la prueba europea y poner la mira en la competición doméstica.