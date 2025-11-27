El Celta se pega un batacazo en Bulgaria

Cristián Ramón Cobos Madrid Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:04 Comenta Compartir

Europa no perdona un mal día. El Celta, que quería poner la velocidad de crucero rumbo a las eliminatorias europeas, se pegó un batacazo en Bulgaria, ante un Ludogorets al que le salió todo desde el principio del partido y que supo anular las mejores virtudes del conjunto dirigido por Claudio Giráldez. Un 'hat-trick' del serbio Stanic sentenció al cuadro celeste, a pesar del doblete de Pablo Durán que mantuvo a los gallegos dentro del partido hasta el pitido final.

Llegaba a este encuentro el Ludogorets como uno de los peores equipos clasificados en la segunda competición europea, pero con una inyección de moral tras el cambio de entrenador, con Per-Mathias Hogmo al mando, que le ha cambiado la imagen al equipo en apenas una semana con su reciente victoria en la competición doméstica. Sobre el papel, no iba el Celta a encontrarse un partido cómodo. Sin embargo, Giráldez era conocedor de que un nuevo triunfo les «acercaría más a la clasificación», pero también de que Europa es un premio y la prioridad la Liga. Por ello, volvió a abrir su siempre imprevisible pizarra táctica para introducir diez novedades en el once, donde solo Ilaix Moriba repetía como titular respecto al último duelo ante Alavés y con Ángel Arcos en su debut profesional.

A pesar de los numerosos cambios, los jugadores celestes sabían que era un duelo en el que había mucho en juego y querían hacerse fuertes desde el primer momento con una pauta muy clara: dominar a través de la pelota. Sin embargo, el Celta se encontró con un duro golpe de realidad en los primeros compases. En una gran transición del Ludogorets, Manu Fernández se comió el recorte de Caio Vidal, derribando al extremo brasileño en el área y provocando un penalti. Desde los once metros Stanic no perdonó para adelantar al conjunto búlgaro.

Ludogorets: Bonmann, Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov (Erick, m. 75), Duarte, Naressi (Kaloc, m. 75), Yordanov, Vidal (Bille, m. 85), Stanic y Camara (Chochev, m. 59). 3 - 2 Celta: Villar, Manu Fernández, Lago (Starfelt, m. 67), Ristic, Mingueza, Rodríguez (González, m. 45), Moriba, Arcos (Zaragoza, m. 57), Jutglá (Durán, m. 45), Iglesias (Aspas, m. 57) y Abdellaoui. Goles: 1-0: min. 11, Stanic. 2-0: min. 49, Stanic. 3-0: min. 62, Stanic. 3-1: min. 70, Pablo Durán. 3:2 min. 90+5, Pablo Durán.

Árbitro: Balázs Berke (Hungría). Amonestó a Camara, Aspas, Lago y González.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Europa League, disputado en el Huvepharma Arena.

El revés sentó como un jarro de agua fría. Estaba aturdido el conjunto vigués, que no conseguía abrir el sólido bloque defensivo formado por el Ludogorets. Los de Giráldez no conseguían sentirse cómodos, ni crear ocasiones de peligro. En estas, Yoel Lago cometió un error de bulto cuando buscaba ceder el balón a Villar, pero Vidal con todo a favor para hacer el segundo, perdonó dando una vida extra al Celta. Esta acción reactivó al conjunto gallego, que metió una marcha extra con balón, pero tras una gran jugada colectiva, el debutante Arcos tampoco acertó de cara a portería para poner el empate antes de llegar al descanso.

Arreón sin premio

Tras el paso por vestuarios, el Celta se volvió a encontrar con la cruda realidad. Después de una buena jugada colectiva ensayada tras un saque de esquina por parte del Ludogorets, Stanic hizo su doblete para poner una losa en el marcador. Ante esta situación, Giráldez buscó mover el banquillo, dando entrada a Aspas y Bryan Zaragoza. Pero el conjunto gallego no tenía el día. Manu Fernández volvió a derribar a Vidal en el área, y tras una revisión de VAR incluida, se señaló la segunda pena máxima del partido. De nuevo, sería el delantero serbio el que mandaría el balón a la red para hacer un 'hat-trick' que terminaba de sentenciar el partido.

No quería irse el Celta de vacío de Bulgaria. Tras dos grandes acciones individuales de Zaragoza, apareció la figura del goleador en Pablo Durán, que anotó un doblete que mantuvo viva la emoción hasta el último minuto, aunque no sirvió para corregir el correctivo que se había llevado el equipo español durante más de 80 minutos. Duro golpe que además rompe con una racha de cinco victorias consecutivas lejos de Balaídos.