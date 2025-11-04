Newcastle, prueba de fuego para un Athletic en cuadro y herido

José Manuel Andrés Madrid Martes, 4 de noviembre 2025, 19:05 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

El calendario no da tregua a un Athletic en cuadro por las lesiones y herido después de la derrota en el derbi vasco contra la Real Sociedad en Anoeta. Sin prácticamente margen para digerir el revés en San Sebastián, el equipo rojiblanco vuelve a calzarse el traje de la Champions con una visita de máxima exigencia al Newcastle.

Los rojiblancos se plantan en la caldera de St James' Park con las sensibles bajas de los hermanos Williams, Iñaki por una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha y Nico por la pubalgia; Sancet, aquejado de una dolencia en el bíceps femoral de la pierna izquierda; y Yuri Berchiche, con una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna diestra.

Sin cuatro pilares y la gran mayoría de su ataque titular, Ernesto Valverde afronta una cita compleja pero de gran recuerdo para el Athletic. Leones y urracas ya se vieron las caras en duelo oficial en aquella recordada eliminatoria de la Copa UEFA en la temporada 1994-95, en la que el conjunto entonces dirigido por Jabo Irureta se repuso a un 3-0 en Inglaterra para llevarse a San Mamés un ajustado 3-2 que levantó al amparo de La Catedral con diana del Cuco Ziganda.

Aquel dulce precedente y la ilusión que siempre produce el concurso en la máxima competición de clubes del Viejo Continente, tan exigente que está pasando factura al Athletic en la Liga, impulsan a los rojiblancos frente a un rival que tampoco atraviesa por su mejor momento en la Premier, ya que ocupa la decimotercera plaza en el campeonato inglés tras diez jornadas.

Alternativas

A las urracas les va algo mejor en la Liga de Campeones, pues después de ceder una apretada derrota ante el Barça en la jornada inicial, derrotaron con suficiencia al Union Saint-Gilloise (0-4) y al Benfica de Mourinho (3-0). Su bagaje de seis puntos y un buen balance goleador sitúan al Newcastle, que solo tiene las bajas de Livramento y Wissa, en un confortable octavo puesto, cerca de asegurar al menos un billete para el 'playoff' previo a octavos si derrota al Athletic.

Mientras, el conjunto vasco se liberó, aliviado, con su importante triunfo contra el Qarabag en San Mamés (3-1), tres puntos balsámicos con remontada incluida que permitieron respirar al equipo del Txingurri Valverde tras un durísimo inicio frente al poderoso Arsenal (0-2) y el siempre complicado Borussia Dortmund (4-1).

En su propósito de avanzar de ronda ocupando un puesto entre los 24 mejores, el Athletic no puede dejar pasar ninguna oportunidad. Lekue apunta a paliar la baja de Yuri en el lateral izquierdo, con Berenguer, Unai Gómez y Robert Navarro como alternativas a las notables bajas de los Williams y Sancet, y la presencia en punta de Guruzeta, el pichichi rojiblanco en la Champions con tres tantos hasta la fecha.

-Alineaciones probables:

Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton, Murphy, Woltemade y Barnes.

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Lekue, Rego, Jauregizar, Berenguer, Unai Gómez, Robert Navarro y Guruzeta.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia).

Estadio: St James' Park.

Hora y TV: 21:00 h. Movistar Liga de Campeones 2.