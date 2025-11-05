HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, con cara de circunstancias en Anfield. Phil Noble (Reuters)
Análisis

Anfield retrata las carencias del Real Madrid

Sin ritmo suficiente para plantar cara a un Liverpool mucho más agresivo en los duelos, los blancos sucumbieron en otro partido de tronío y avivan las dudas que dejó el derbi y acalló el clásico

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

El Real Madrid pudo salir chorreado este martes de Anfield. No ocurrió por la simple razón de que tiene bajo palos al mejor portero del ... mundo, uno que come en la mesa a la que se sientan los más grandes de todos los tiempos. Un Liverpool que venía en horas bajas pasó por encima de un equipo que concurrió al templo de Merseyside con la moral por las nubes, registros históricos y un técnico que estaba recibiendo una lluvia de parabienes. Todo eso queda puesto en tela de juicio a raíz de lo ocurrido en el recinto 'red', donde el conjunto dirigido por Arne Slot desencadenó una tormenta que se llevó por delante a los visitantes. Aunque Xabi Alonso tratase de poner paños calientes a una derrota que pudo ser mucho más dura y mostrase una preocupante falta de autocrítica, lo cierto es que el duelo con el vigente campeón inglés volvió a poner de manifiesto las carencias de una escuadra que necesita mejorar en muchas facetas para recuperar el trono europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pozo en Lorenzana
  2. 2 Un juzgado investiga la desaparición de fentanilo en el Hospital Materno de Badajoz
  3. 3 Cinco heridos en un choque en cadena entre un camión y tres coches en la Ronda Norte de Cáceres
  4. 4

    Una defensa asegura que Gallardo «se comía a besos a Susana Díaz» cuando contrató al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 Ricardo Leal, el empresario más rico de Extremadura, cae un puesto en la lista Forbes pese a aumentar su fortuna
  6. 6 Pillan a Javier Arenas vapeando en el Senado durante la intervención de Mónica García
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana y Guillermo Gracia inundan La Revuelta de acento y talento extremeño
  8. 8

    5.500 aspirantes para las 82 viviendas de protección oficial que se sortean este miércoles en Badajoz
  9. 9

    La jueza Biedma cierra su etapa en el caso Azagra y remite la causa a la Audiencia para el juicio
  10. 10 El frente frío ya deja lluvia, tormenta, granizo y fuerte viento en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Anfield retrata las carencias del Real Madrid

Anfield retrata las carencias del Real Madrid