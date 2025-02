El Valencia tropieza otra vez en la misma piedra

Miguel Olmeda Madrid Miércoles, 23 de octubre 2019, 06:52 | Actualizado 23:45h. Comenta Compartir

Cada semana que pasa este Valencia es más de Albert Celades y menos de Marcelino García Toral. Apoyado por las circunstancias físicas de su plantilla, el 4-3-3 del técnico catalán ha desterrado al 4-4-2 de cabecera del asturiano, y aun sin desplegar un fútbol brillante el equipo ha rescatado puntos por orgullo en plazas importantes: tres en Stamford Bridge en el debut en Champions y uno en el Metropolitano el pasado sábado. Sin embargo es otra, de segunda categoría, la que preocupa este miércoles en la capital del Turia: no quiere revivir en Lille los fantasmas de Berna.

La Champions castiga a la mínima y el curso pasado el Valencia regresó de Suiza con el rabo entre las piernas. La visita al Young Boys, teóricamente el rival más débil de su grupo, se confiaba en saldar con un triunfo que aplazase la 'final' por los octavos al enfrentamiento con el Manchester United... Y nada más lejos de la realidad, pues apenas llegó el equipo a un triste empate que le 'condenaría' a jugar la Europa League. Este miércoles los de Celades se miden al Lille en el estadio Pierre-Mauroy, que impone menos que Stamford Bridge y que el Johan Cruyff ArenA pero obliga mucho más.

El coliseo galo, eso sí, trae buenos recuerdos al Valencia, que ya empató allí en 2009 (1-1 con gol de Juan Mata) y venció en 2012 (0-1 de Jonas Gonçalves). En sus otros dos enfrenamientos en Mestalla también ganó el equipo español: 3-1 (Mata y dos de Joaquín) y 2-0 (doblete de Jonas). Únicamente Dani Parejo y José Luis Gayà, con un rol muy distinto al actual, repiten en la plantilla ché del último enfrentamiento ante los franceses.

Sin Rodrigo ni Guedes

Parejo y Gayà, que regresa a la convocatoria después de un mes de baja por lesión, apuntan a un once inicial en el que no estarán ni Rodrigo Moreno ni Gonçalo Guedes, las dos referencias ofensivas del Valencia. El delantero hispano-brasileño había entrenado con el grupo antes de que la expedición volase a Francia, pero Celades prefirió que no forzase la contractura en el aductor que sufrió con la selección; mientras que el extremo continúa ejercitándose al margen tras la lesión de tobillo que arrastra desde su regreso de Portugal.

Ante tanta baja en la parcela ofensiva, gana enteros para mantenerse en el once Denis Cheryshev, que podría acompañar a Ferran Torres y Kevin Gameiro en el frente ofensivo. El punta galo le tiene la medida cogida al Lille, con seis goles en trece partidos durante su etapa en la Ligue 1. Carlos Soler, que regresó en el Metropolitano tras dos meses lesionado, hace dudar a Celades en el extremo derecho y en el interior, donde Coquelin arrastra molestias que no le impidieron volar a Lille.

El conjunto francés recibe al Valencia en un momento delicado. Séptimo en la clasificación liguera, a solo cuatro puntos del segundo y a cinco del descenso, lo cierto es que no gana desde el 25 de septiembre y en todo el curso no ha sido capaz de encadenar dos victorias. En Champions recibió un severo correctivo del Ajax (3-0) y también cayó ante el Chelsea (1-2), por lo que su clasificación se antoja una quimera. Viene de perder 2-1 en casa del Toulouse, pero no todo son malas noticias para el Lille: el joven mediapunta Jonathan Ikoné (21 años) ya ha debutado con la absoluta francesa, mientras que Victor Osimhen (20) es la gran estrella del equipo, con siete goles en liga y uno en Champions. Ambos, junto al veterano Loïc Remy, son las mayores amenazas para un Valencia al que le cuesta dejar su meta a cero.

Alineaciones Lille: Maignan, Celik, Fonte, Djalo, Bradaric, Gabriel, Soumaré, Yazici, André, Araujo y Osimhen.

Valencia: Cillessen, Wass, Paulista, Diakhaby, Costa, Kondogbia, Parejo, Coquelin, Cheryshev, Gameiro y Maxi Gómez.

Árbitro: Deniz Aytekin (Alemania).

Hora y estadio: 21:00 horas. Pierre-Mauroy (Lille).

TV: Movistar Liga de Campeones 1

Lo de

El Valencia es un equipo con

Lille Maignan, Celik, Djalo (Bamba, min. 87), Fonte, Gabriel, Bradaric, Soumare, Andre, Araújo (Ikoné, min. 65), Yazici (Remy, min. 71) y Osimhen. 1 - 1 Valencia Cillessen, Wass, Gabriel, Diakhaby, Costa, Coquelin, Parejo, Kondogbia (Soler, min. 46), Cheryshev (Garay, min. 87), Gameiro (Kang In Lee, min. 65) y Maxi Gómez. goles 0-1: min. 63, Cheryshev. 1-1: min. 95, Ikoné.

árbitro Deniz Aytekin (Alemania). Amonestó a Celik, Yazici, Djalo, Gabriel y Maxi Gómez. Expulsó por doble amonestación a Diakhaby, en el minuto 84.

incidencias Partido de la tercera jornada del grupo H de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Pierre-Mauroy de Lille.

Si el Valencia perdió dos puntos en vez de tres fue porque en un