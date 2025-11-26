HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los jugadores del Barça y Hansi Flick, con caras de circunstancias tras sucumbir en Stamford Bridge. Andrew Couldridge (Reuters)
Análisis

Al Barça le entra miedo escénico

Los de Flick han caído esta temporada contra PSG, Real Madrid y Chelsea, tres rivales directos por la Champions

Daniel Panero

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:12

El Barcelona de las grandes citas ha desaparecido esta temporada. Esa es la conclusión que se puede extraer tras el batacazo sufrido por los ... de Hansi Flick en Stamford Bridge y después de los otros dos varapalos encajados contra equipos de su teórica liga. El PSG en el Lluis Companys y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu ya habían sacado los colores este curso a un Barça que ha perdido ese plus que tenía en las noches importantes y que ahora vive un auténtico martirio cuando le toca jugar encuentros de máxima exigencia.

