El Milan deja al Atlético en situación crítica

Ignacio Tylko Madrid Miércoles, 24 de noviembre 2021, 00:11

La primera final europea del curso para el Atlético de Madrid ya está aquí. Llega quizás antes de lo esperado. Y es que el grupo que el sorteo deparó a los hombres de Simeone prometía emociones fuertes y no ha decepcionado. Rodeados de tres campeones de Europa, los colchoneros tienen la obligación de derrotar al Milan en el Wanda Metropolitano para no tener que depender con angustia de lo que suceda en Anfield entre el Liverpool, clasificado y además como primero de grupo, y el Oporto, que se perfila como el gran rival por la segunda plaza que abre las puertas de octavos.

Bien es cierto que siempre y cuando los portugueses no ganen en la ciudad de los Beatles el Atlético continuaría con vida pase lo que pase, dependiendo de una victoria en Do Dragao en la última jornada, pero Simeone y compañía no quieren saber nada de la calculadora y afrontan el duelo frente a los 'rossoneri' como una final, ya que ganando incluso el empate en tierras portuguesas podría valer para seguir adelante en la máxima competición continental. No es cualquier cosa, el actual campeón de Liga ha construido parte de su grandeza actual a base de presencias en las eliminatorias de Champions, un objetivo que ha alcanzado en siete de las últimas ocho campañas. Ni oír hablar de un precipitado adiós a la vieja Copa de Europa que trastocaría seriamente las cuentas en la planta noble rojiblanca.

El nombre del rival aumenta la épica de la noche. No es evidentemente el equipo de Sacchi de finales de los ochenta y principios de los noventa. Tampoco el de Ancelotti de comienzos del siglo XXI, pero está de vuelta entre la flor y nata del continente después de siete temporadas de penitencia por la Europa League e incluso sin disfrutar de la competición continental, una debacle para un siete veces campeón de Europa. El punto en su haber tras cuatro jornadas, que prácticamente le deja ya sin opciones de nada, no es fiel reflejo de su nivel actual, tal y como atestigua la sufrida victoria colchonera en San Siro, fraguada con dos goles en el tramo final de Griezmann y Luis Suárez, con superioridad numérica por la doble amarilla a Kessié en la primera parte.

Simeone respira con el francés a disposición, después de que el castigo por su expulsión en el partido ante el Liverpool en el Metropolitano se quedase en un encuentro de sanción, el disputado en Anfield. Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Giménez, tres habituales, llegan frescos a la gran cita después de sumar poco más de una veintena de minutos los dos primeros y descansar el último frente a Osasuna, en un duelo que sirvió para la rotación de efectivos con la vista puesta en la Champions. El previsible retorno al once de los uruguayos y el argentino a priori dejaría fuera a Correa, Vrsaljko, toda vez que Marcos Llorente apunta al lateral derecho, y Felipe, goleador en Liga.

Por su parte, el Milan, que acumula tres derrotas en tres partidos contra el Atlético, recurre al poder de intimidación de Ibrahimovic, autor de un doblete el fin de semana aunque esté ya en los cuarenta, y al desequilibrio de Brahim Díaz y Leao por los costados de su ataque. Llega a la capital de España después de su primera derrota del curso en la Serie A, un 4-3 apasionante en su visita a la Fiorentina. Pese a ello, mantiene el cara a cara con el Nápoles en lo más alto de la tabla italiana, aunque por detrás de ambos aparezca ya el Inter, actual campeón, a cuatro puntos.

Duro y merecido castigo para el Atlético, que pecó de conservador ante el Milan, confió más en el Liverpool que en su propio potencial y al final cayó derrotado por el gol de Junior Messias y se complica sobremanera seguir vivo en la Champions e incluso en Europa. Resulta que como el Liverpool le ganaba al Oporto, el empate era oro para los colchoneros, pero quizá por ello se echaron demasiado atrás y recibieron un golpetazo que les deja contra las cuerdas.

Ahora, hasta los lombardos tienen remotas opciones y los rojiblancos, aunque dependen de sí mismos, tendrán que ganar en Do Dragao al Oporto si quieren estar en octavos. Eso, si el Milan no le gana al Liverpool. En ese supuesto, el Atlético tendría que vencer por un gol más de lo que hicieran los italianos. Lo mejor, que en tierras lusas no cabe contemporizar y toca ganar sí o sí. Jürgen Kloop y el Cholo Simeone son enconados rivales, pero el argentino le puede estar agradecido al técnico alemán y al Liverpool. Solo gracias al triunfo de los 'reds', el Atlético sigue vivo. El problema se agrava porque también puede terminar colista.

Simeone salió con el once previsto, pero se guardó una sorpresa. Actuó el Atlético con defensa de cuatro, como ante Osasuna. En el Milan, no fue de la partida el luso Leao, quizá su jugador más en forma y autor del gol 'rossonero' en San Siro. Una buena noticia para los colchoneros, que de todos modos no pudieron hincarle nunca el diente a su oponente.

Atlético Oblak, Llorente, Savic, Giménez, Hermoso (Lodi, min. 64), De Paul (Vrsaljko, min. 77), Koke, Lemar (Correa, min, 64), Carrasco, Griezmann (Kondgobia, min. 81) y Suárez (Cunha, min. 77). 0 - 1 Milan Tatarusanu, Kalulu (Florenzi, min. 65), Romagnoli, Kjaer, Theo, Kessie, Tonali (Bakayoko, min. 65) Brahim (Bennacer, min. 77), Saelemaekers, Krunic (Junior, min. 65) y Giraud (Ibrahimovic, min. 65). Gol: 0-1, min. 87, Junior.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia): Mostró amarilla a Giroud, Llorente y Theo.

Incidencias: Partido de la quinta jornada del grupo B de la Liga de Campeones, disputado en el Wanda Metropolitano. Prácticamente lleno.

Era como una final y, por ello, la primera premisa en el Atlético fue no arriesgar. La consecuencia, mucho pelotazo y muy pocas acciones trenzadas. Si De Paul, Lemar, Griezmann y Suárez no entran en juego y si Llorente, anoche lateral, no se incorpora en ataque, pésimas noticias para el equipo del Cholo. No llegó en todo el primer acto a los dominios de Tatarasanu, el gigantesco portero rumano, pero tampoco inquietado por un Milan al que solo le servía ganar y esperar milagros.

El mejor del muy táctico período inicial, Brahim Díaz. Como ocurrió en la primera vuelta, el malagueño se manejó bien entre las líneas del rival e intervino con personalidad y desparpajo. Siempre tuvo calidad y desborde, pero ha ido ganando en físico y ambición. Es menudo, pero su tren inferior es potente, no pierde el balón y suele ser frenado en falta.

Se reanudó el choque con más tralla. Enseguida, el belga Saelemaekers lo intentó de lejos e hizo trabajar por fin a Oblak. Instantes después, Lemar pisó el área enemiga y también disparó para lucimiento del portero. En otra contra, se internó Griezmann, pero su centro no lo remató bien Carrasco. Fueron los mejores momentos locales. Giroud, titular en detrimento de Ibrahimovic, tenía una amarilla por sacar un brazo y jugaba con fuego. Giménez le fue a buscar al saltar con una rodilla por delante y golpeó al francés en los riñones. El balón estaba en juego, pero la acción fue muy fea. La noche no estaba para cariñitos.

Se produjo la noticia más esperada. Marcó Thiago para el Liverpool ante el Oporto y el empate ante el Milan era como ganar para el Atlético. Seguramente por ello, volvió a dar un pasito atrás. Riesgo enorme. La tuvo el Milan en una jugada de estrategia, pero Kjaer desperdició el caramelito que le puso Theo. Mediada la segunda mitad, seis cambios del tirón, dos en el Atlético, en el que entraron Lodi y Correa, y cuatro de una tacada en el Milan.

Minutos para Ibrahimovic, siempre una amenaza. En la primera que tocó el sueco, ya sembró el caos en la zaga. No marcó Bakayoko porque Savic salvó casi bajo palos, rodilla en tierra. Marcó Salah el segundo en Anfield, pero el Atlético apenas salía de su cueva. El Milan ya tenía que atacar a la desesperada y podría dejar más huecos. Arma de doble filo. Cambios defensivos del Cholo. Se palpaba la tensión. centro lateral y gol de Junior, que remató sin oposición. La tuvo Cunha, pero falló en boca del gol. Situación crítica para el Atlético, con un empate y dos derrotas en su feudo en el grupo de la muerte.