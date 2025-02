Ancelotti responde a Xavi: «Siempre querría ganar la Champions»

Óscar Bellot Madrid Martes, 4 de octubre 2022, 16:40 | Actualizado 22:19h. Comenta Compartir

Las palabras de Xavi Hernández el lunes respecto a la presunta mayor justicia de la Liga respecto a la Champions tuvieron réplica por parte de Carlo Ancelotti un día después. «Siempre querría ganar la Champions. La Liga es muy importante, pero la Champions es la competición más importante. Son distintas. Una es de 38 partidos y otra de muchos menos. A veces es una eliminatoria de 180 minutos. Ahí los pequeños detalles importan», aseveró el técnico del catorce veces rey de Europa en la previa del duelo que medirá a los blancos con el Shakhtar Donetsk, correspondiente a la tercera jornada de su competición fetiche.

Las declaraciones del técnico del Barça escocieron al madridismo y Ancelotti, estupendo portavoz del club de Chamartín, no tuvo reparos en contestar a su homólogo. «A veces sorprende lo que hemos sido capaz de hacer», indicó el preparador del Real Madrid, para quien apelar a la suerte como explicación de los éxitos logrados por su equipo en la máxima competición continental son excusas de mal perdedor. «No es suerte o mala suerte. A veces hablar de suerte oculta los problemas que tú tienes y el mérito del rival. Si digo que tenemos mala suerte ante Osasuna significa que oculto los problemas que tuvimos con el balón y el buen partido del rival. Hablar de pequeños detalles sí es importante. En la Champions te pueden marcar tres goles en unos minutos como me ha pasado a mí. También te puede pasar a tí en una semifinal. Los pequeños detalles se controlan con una mentalidad muy fuerte. El Real Madrid ha sido el equipo que más ha cuidado estos detalles», desgranó.

Ancelotti entiende su deporte como un arte colectivo en el que deben valorarse numerosos factores. «Jugar un buen fútbol son muchas cosas. No es solo jugar con la pelota, también es defender bien. Tener éxito significa hacer las cosas bien. No puedes tener éxito si solo haces una cosa bien, sobre todo en la Champions. Es más fácil decir que la Champions la gana el mejor», acotó el míster de Reggiolo.

«Queremos mejorar y mostrar otra identidad»

Recalcó Ancelotti la importancia de que el Real Madrid logre la victoria el miércoles frente al Shakhtar, sobre todo después de que los blancos sufriesen en la Liga ante Osasuna el primer tropiezo del curso. «Es muy importante para lograr nueve puntos. Estamos bien preparados para esto. No salió un buen partido el domingo y tenemos que tener otra actitud. Queremos mejorar y mostrar otra identidad», explicó el italiano, que confirmó la baja de Ceballos, con un problema en los isquiotibiales, y de Courtois, afectado por una ciatalgia, así como los regresos de Modric y Lucas Vázquez.

Mostró su respeto por el Shakhtar, un conjunto que vive duros momentos a causa de la guerra en Ucrania pero que ha sido capaz de sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas de la Champions. «Es un equipo que tiene muchos problemas al entrenarse, al viajar. Ha empezado muy bien en Champions. Tiene un estilo parecido al año pasado, que quiere jugar y es vertical. Tiene delanteros muy rápidos y fuertes a la contra», explicó el preparador del Real Madrid.

Restó importancia a las críticas por el penalti fallado por Benzema ante Osasuna. «Cada uno puede opinar. Cuando Karim no tiene su nivel, puede haber opiniones. Esto es normal en el fútbol. No nos afecta ni a nosotros ni a Karim», indicó Ancelotti, que fue taxativo con Hazard cuando se le preguntó si el belga le había pedido disputar más minutos. «Cada jugador conoce su situación. Cada uno me pide explicaciones y yo se lo tengo que explicar. Eden no ha hablado conmigo porque conoce muy bien la situación y es que tiene otros jugadores por delante. Tiene mucha competencia. Algunos juegan menos que otros. Su situación es bastante clara», finalizó.

Carvajal: «Cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve, la suerte queda al margen» Dani Carvajal también salió al paso de las polémicas afirmaciones de Xavi Hernández sobre la importancia de la Liga y la Champions. «Las opiniones son subjetivas. Yo opino que cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve, la suerte queda al margen», proclamó el lateral del Real Madrid en la previa del partido que medirá a su equipo con el Shakhtar. Buena parte de la comparecencia del diestro de Leganés pivotó en torno a esas declaraciones del técnico del Barça que han inflamado al madridismo a dos semanas del primer clásico de la temporada. «El fútbol son resultados y gana el que más goles mete y el que menos encaja. En eso hemos sido los mejores. Es complejo hablar de justicia. Son resultados. Nosotros hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero siendo los mejores en los momentos clave. Solo se habla de justicia o injusticia cuando el Madrid gana la Champions. Cuando gana otro, la meritocracia es justa», apuntó Carvajal, más guerrero en este tema que Ancelotti. El lateral se pronunció también sobre las dudas que han surgido respecto al estado de forma de Benzema. «Sabemos cómo es el mundo del fútbol, pasas del cielo al infierno en dos días, y viceversa», indicó Carvajal, que tiene plena confianza en su compañero. «No creo que a Karim le influya mucho meter o fallar un penalti. Se iría enfadado el domingo, pero ya está, él es el mejor en su posición. Ojalá pueda marcar dos o tres goles mañana», comentó.