Ancelotti: «Hablar del comportamiento de Courtois es desviar el tiro»

Carlo Ancelotti no quiso entrar en un cruce de declaraciones con Diego Pablo Simeone tras el bochornoso derbi que se vivió el pasado domingo en el Metropolitano, pero sí dejó un taxativo mensaje de rechazo a los ultras, pertenezcan al equipo al que pertenezcan. «Respeto la opinión de todos, pero el tema es bastante claro. En el partido hubo actos violentos y los violentos no pueden estar en un campo de fútbol ni en la sociedad», dijo el técnico del Real Madrid en la previa del encuentro de la Liga de Campeones que medirá a su equipo este miércoles con el Lille.

Una comparecencia en la que el principal foco de atención fueron esos incidentes que se desencadenaron en el feudo colchonero después de que Thibaut Courtois se revolviese contra el sector donde se ubicaba el Frente Atlético tras el gol de Militao que puso por delante al Real Madrid. «Hablar de otras cosas es desviar el tiro. El tiro es que los violentos no pueden estar en el fútbol. No en el Atleti, en cualquier campo. El fútbol no los necesita. Que se queden en otro lugar que no sea peligroso. Hablo en general. Que sea un violento del Madrid, del Barça, del Atleti, del Villarreal, da igual. Que los violentos nos dejen en paz», recalcó Carletto cuando le insistieron en las palabras de Simeone y de Koke que daban una cuota de responsabilidad a Courtois en lo sucedido, llegando incluso el preparador argentino a pedir un castigo para el guardameta del Real Madrid.

«Contestar al comportamiento de Courtois cuando durante el partido le han gritado no sé cuántas veces 'muérete' es desviar el tiro», abundó el de Reggiolo, que también rehusó valorar la decisión de los futbolistas del Atlético de ir a saludar al término del partido al sector del campo desde el que se desencadenaron los incidentes. «Yo no quiero opinar sobre cuál pueda ser el comportamiento de colegas a los que respeto mucho», atajó.

Tras capear el torrente de preguntas sobre el derbi con su habitual diplomacia, Ancelotti pasó a analizar al Lille, «un equipo que juega muy bien, que le gusta el balón y que tiene jugadores jóvenes de calidad», dijo el entrenador del Real Madrid, que admitió que su equipo no ha mostrado todo su potencial en lo que va de campaña pero se mostró «convencido» de que lo va a hacer «muy pronto». «Estamos bien, estamos convencidos de que se puede mejorar nuestro nivel y estamos listos para hacerlo», insistió antes de una cita para la que recupera a Kylian Mbappé.

Cero riesgo con Mbappé

Restablecido en tiempo récord de una lesión en el bíceps femoral que parecía iba a tenerle de baja hasta después del parón de selecciones, el crack de Bondy entró en la lista para el choque ante el Lille y no está descartada su presencia incluso en el once titular. «Mbappé tuvo una sobrecarga. En poco más de una semana ha recuperado bien. Ha querido viajar para jugar porque se encuentra bien. Si está a tope puede jugar. No vamos a tomar riesgo, pero si no hay riesgo va a jugar», dijo sobre el atacante francés.

Alabó también en la rueda de prensa el papel de Modric, de quien destacó que fue «el mejor del equipo» ante el Atlético sin que ello suponga que el croata pueda llenar el vacío que dejó la retirada de Kroos por la sencilla razón de que «no hay quien pueda sustituir» al metrónomo de Greifswald, a la vez que volvió a pedir paciencia con Arda Güler. «En este tramo de la temporada ha jugado mucho más que el año pasado y lo ha hecho bien, ha contribuido al equipo, está progresando y no tengo que contarle nada. Él sabe bien cuál es su papel aquí, que tiene futuro. A veces le toca jugar y a veces no», acotó sobre el turco.