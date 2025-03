Ancelotti: «Este vestuario ve oportunidades en las dificultades»

Óscar Bellot Enviado especial a Londres Viernes, 31 de mayo 2024, 18:54 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti considera que el carácter es el principal elemento que explica los éxitos del Real Madrid pese a la salida de futbolistas que marcaron la diferencia en el pasado y las dificultades que se han presentado. «Es una cuestión de actitud y espíritu. Hemos atravesado momentos en los que los jugadores han podido demostrar, dar un paso al frente y lo han hecho. Este vestuario ve oportunidades en las dificultades», dijo el técnico en la previa de la final de la Champions que medirá este sábado a los blancos con el Borussia Dortmund en Wembley.

«Veo un vestuario concentrado, mentalizado y con confianza para para sacar lo mejor de nosotros, pero con todo el respeto al rival», indicó el preparador de Reggiolo en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por sus dos primeros capitanes, Nacho y Modric, quienes tienen ante sí la posibilidad de alcanzar el récord de seis Copas de Europa que estableció Paco Gento, al igual que Carvajal y Kroos.

«Hace años era difícil pensar en esto y ahora, estamos a un pasito. Es ilusionante formar parte de ese grupo tan pequeño de jugadores con seis Champions y sería una alegría tremenda, pero a pensar en el partido, en lo colectivo», indicó al respecto el polivalente zaguero alcalaíno. Una aseveración que corroboraba Modric. «Inimaginable. Estamos disfrutando de este momento, contentos y con ambición. Nos queda un pequeño paso más y debemos darlo como equipo. Tener seis Champions sería impresionante», explicó el genio de Zadar.

La máxima de todos ellos fue clara: el Real Madrid llega a la cita con confianza, pero sin desdeñar a un Dortmund al que le viene bien ir de tapado. «Confianza máxima en el equipo, ilusión y ganas. Máximo respeto al rival, pero a por esta competición, que es tan especial para nosotros», resaltó Nacho antes del partido más importante del año. «Espero que lo hagamos bien», consensuó Modric en el transcurso de una comparecencia que Ancelotti aprovechó para tratar de acabar con el incendio generado a raíz de las últimas declaraciones de Rodrygo y para confirmar la titularidad de Courtois en Wembley.

«Rodrygo ha sido, es y será importante. Ninguna duda», dijo Carletto sobre esas presuntas dudas que afloraron en una serie de entrevistas en las que el '11' no parecía descartar una salida del Real Madrid ante el aumento de la competencia que provocará la inminente llegada de Kylian Mbappé y manifestaba su admiración por el Manchester City.

Máximo respeto al Dortmund

«Estoy contento de estar aquí. No es la primera vez y ojalá tampoco sea la última. Hemos disfrutado de la previa, eso es todo lo que tengo que decir. Ahora, máxima confianza en mis jugadores, que lo van a dar todo», lanzó un entrenador que citó «la calidad y el sacrificio colectivo» como claves de la extraordinaria campaña que está llevando a cabo el Real Madrid y como elementos que también deben resultar determinantes en el pleito con el Dortmund.

«Lo prioritario es transmitir a los jugadores ideas claras. Ser lo más directo posible porque cuanto más, menos nervios tendrá el equipo. Iré a lo táctico. Las emociones llegan después y ya cada uno las maneja en función del carácter que tenga. Antes del partido vendrán emociones negativas, pero el miedo es una parte importante para hacer bien las cosas, eso debemos saberlo», apuntó un míster que dice haber «aprendido mucho» en los diez años que han transcurrido desde que alzase su primera 'orejona' con el Real Madrid. «Esta generación está capacitada para hacer grandes cosas y aún tiene a jugadores que ya estaban hace diez años. Es increíble, si lo piensas», recalcó.

Considera Ancelotti que el Real Madrid tiene «algo especial» que le permite lograr cosar aparentemente imposibles. «Tantas veces no puede ser casualidad. Tal vez la historia, tradición, calidad... no sé, pero ha pasado muchas veces y eso significa que no es casualidad», argumentó en una rueda de prensa en la que advirtió que una final es «el partido más importante, pero también el más peligroso». «Hay que disfrutar al máximo el hecho de estar aquí y lo vamos a hacer, pero después vendrá la preocupación de que algo puede salir mal. Sientes el ganar una Champions muy cerca y tienes el miedo de que se te escape», razonó un técnico que reconoció que en las horas previas al choque habrá «mucha preocupación y miedo». Pero cuando atraviesas ese miedo, si ganas, más feliz eres de haberlo conseguido».

Tanto Nacho como Modric pusieron especial énfasis en rechazar que afronten una final menos complicada que en otras ocasiones. «Tal vez sea una semana tranquila para la gente pero no para nosotros. Es especial y eso la hace intranquila«, dijo el central, mientras el centrocampista alertaba sobre el Dortmund. «Todos nos dan por favoritos, pero no es así, veo un 50-50. El Dortmund es un equipo grande que ha hecho una gran temporada en Champions y que lo pondrá difícil. Concentración y a demostrar sobre el campo», subrayó el '10'.