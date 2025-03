Terzic: «No estamos aquí para ver cómo levanta el trofeo el Madrid»

Óscar Bellot Enviado especial a Londres Viernes, 31 de mayo 2024, 20:51 Comenta Compartir

Edin Terzic asume la vitola de favorito que ostenta el Real Madrid antes del pleito de este sábado en el estadio de Wembley, pero recordó que el Borussia Dortmund no está dispuesto a ser una mera comparsa en otra fiesta de los blancos en su torneo predilecto. «Es el equipo más laureado de esta competición y solo han tenido dos derrotas esta temporada, pero nosotros también estamos listos para competir al máximo nivel. A un partido todo es posible en fútbol. Hemos jugado 60 partidos para prepararnos para el de mañana. El Real Madrid tiene el papel de favorito pero a nosotros no nos importa. Tampoco éramos favoritos ante Atlético y PSG. Si somos valientes, si demostramos que no estamos aquí para ver cómo levanta el trofeo el Madrid, tendremos una oportunidad», aseveró en la rueda de prensa que ofreció antes de la final de la Champions.

«Obviamente estamos felices por estar en la final, pero las finales no se juegan, se ganan», recordó el técnico de Dortmund en una rueda de prensa en la que expuso las fortalezas del conjunto germano y puso en valor el trayecto que les ha traído hasta Londres.

«Hemos sido el equipo que más porterías a cero ha conseguido durante la competición. Si no encajas muchos goles es más fácil ganar los partidos. Perdimos jugadores muy importantes en verano y trajimos a otro. No conseguimos estar a nuestro mejor nivel en septiembre, pero estamos aquí y queremos demostrar que estamos capacitados para ganar este trofeo», explicó el teutón.

Terzic mostró su «máximo respeto» por Carlo Ancelotti, un entrenador que ha conocido el éxito en diversos equipos, países y culturas a lo largo de varias décadas. «Por la forma en la que gestiona sus equipos, tiene que ser un modelo para cualquier entrenador y lo es para mí», dijo este hijo de un bosnio y una croata que huyeron de la guerra en la antigua Yugoslavia al que se le presenta la ocasión de alcanzar el mayor éxito en su todavía corta carrera en los banquillos. «No es el capítulo más bonito, pero sí el más importante de mi vida. No importa lo difícil que parezca, hay que dar la cara», arguyó.

«Si alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí en la previa de la final me hubiera puesto muy nervioso. Pero todo el mundo me transmite confianza y estoy convencido de que vamos a jugar un gran partido mañana», vaticinó Terzic, quien ve «muchísimas ganas, voluntad e ilusión» en sus futbolistas. «Una vez me preguntaron si hace diez años hubiera pensado que iba a estar aquí. No. Pero hace diez meses, cuando nos clasificamos para la Champions, sí», explicó.