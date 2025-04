La justicia archiva el mayor caso investigado por corrupción deportiva en el fútbol español

Amador Gómez Madrid Miércoles, 27 de marzo 2024, 14:26 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

El 'caso Oikos', el mayor caso investigado por corrupción deportiva en el fútbol español, por presunto amaño de partidos, ha sido cerrado por la justicia por falta de pruebas. El Juzgado de Instrucción número 5 de Huesca ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo del 'caso Oikos', al considerar que «no existen indicios bastantes» de que los cinco encuentros investigados (Valladolid-Valencia y Getafe-Villarreal de Primera División; Reus-Valladolid y Huesca-Nàstic de Segunda; y Sariñena-Cariñena de Tercera) hubiesen sido comprados.

El escándalo del 'caso Oikos' estalló en mayo de 2019 y se saldó con la detención, entre otros, de los exfutbolistas Raúl Bravo y Carlos Aranda -llegaron a entrar en la cárcel-, supuestos cabecillas de una trama de apuestas en la que los imputados estaban acusados de corrupción deportiva, organización criminal y blanqueo de capitales. La decisión judicial coincide con la de la Fiscalía, que ha destacado que las investigaciones llevadas a cabo «no prueban la comisión del delito de corrupción deportiva».

«No resulta debidamente justificada la perpretación de los delitos objeto de este procedimiento, por lo que solo procede haber lugar al sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones», dictamina en su auto la jueza Alicia Bustillo, titular del juzgado oscense que ha llevado a cabo el proceso tras las pesquisas policiales por «amaño de partidos para conseguir un beneficio ilícito mediante apuestas deportivas a resultados previamente pactados».

Los dos partidos de Primera investigados correspondían a la última jornada de Liga de la temporada 2018-2019. En el caso del Valladolid-Valencia (0-2), investigado por la presunta compra a varios jugadores del equipo pucelano para dejarse perder, la jueza, como la propia Policía reconoció, subraya que «la derrota del Valladolid era previsible, dado que nada se jugaban mientras que el Valencia se disputaba una plaza en otra competición (Liga de Campeones)». En septiembre de 2020 ya se archivó la causa contra Borja Fernández, capitán del Valladolid, «ante la falta de indicios de criminalidad».

«Gracias por joderme»

«Ahora, después de haber entrado en mi casa de manera ilegal, de manipular el informe policial, de joderme la vida y manchar mi nombre, de hacer sufrir a mi familia y amigos sin ninguna prueba y con unos indicios inventados, con unos jueces cómplices que no se atreven a hacer pagar a esa unidad de la UDEF lo que hicieron contra un ciudadano, recibo la noticia de que cierran el caso. Pues eso, sois unos mierdas. Gracias por joderme lo labrado», fue la reacción de Borja Fernández en sus redes sociales tras conocer el sobreseimiento de la causa. «Policías, de manera extraoficial, me dijeron en su momento que el caso estaba muerto. A mí me detienen y me montan todo ese escándalo para ver si sé algo y les salvo la investigación. »¿Y si no sé nada?« «Si no sabes nada, pues mala suerte». Gracias». añadió este miércoles el exfutbolista gallego del Valladolid.

Respecto al Getafe-Villarreal (2-2), la investigación se centró en una supuesta compra a jugadores para que perdiese el conjunto madrileño, pero no se dio dicha circunstancia, «por lo que no existen indicios de una actuación tendente a pagar por alterar el resultado del partido y, en caso de que así hubiera sido, lo hubiese sido por ganar», cuando se recuerda que el Tribunal Supremo ha ratificado que las primas a terceros no se consideran delito.