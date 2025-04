Javi Chino y José Ángel declaran en Sanlúcar por el caso de amaño de partidos

La investigación de los amaños de partidos sigue su curso y escribe un nuevo capítulo. El Juzgado Mixto número 4 de Sanlúcar de Barrameda procedió ... a la citación de los investigados en la causa. Entre ellos, llamó a declarar a los pacenses Javi Chino y José Ángel el pasado 1 de febrero, según consta en las diligencias previas del procedimiento al que ha tenido acceso este periódico. Ambos acudieron ante la jueza como parte de la investigación de una trama denominada Operación Conífera con epicentro en Sanlúcar de Barrameda y produciéndose arrestos en las provincias de Cádiz, Badajoz, Ciudad Real, Córdoba, Tenerife y en la ciudad autónoma de Ceuta.

La Policía Nacional confirmaba en el momento de concoerse la segunda fase de la operació que en junio pasado fueron detenidas dos personas en la capital pacense de 36 y 38 años. José Ángel se muestra tranquilo y aclara que no ha participado en ninguna apuesta deportiva. «Me han preguntado porque mi nombre salía en un grupo de Telegram hablando de un partido y que decía que en ese equipo jugaba yo. Pero no conocía a esa persona ni jugué en ese partido. Estoy tranquilo», expone el exjugador del Badajoz, Villanovense y Montijo y que a mediados de enero anunció su retirada cuando jugaba en el Cabeza del Buey. Javi Chino también descartó cualquier vinculación con las apuestas en el momento que trascendió su nombre. «Mi conciencia está muy tranquila, no me verán caer», escribía entonces en las redes sociales.

La mayoría de los investigados llamados a declarar han tenido o tienen relación con el Sanluqueño, entre ellos Gonzalo Poley, ex del Villanovense y excompañero de Javi Chino en el Mérida. También aparece otro conocido del fútbol extremeño como Marco Rosa, ex del Badajoz en la 2016-17 donde coincidió con José Ángel y actualmente jugador del Lincoln Red de la liga de Gibraltar. Otros que han prestado declaración tienen pasado en clubes gaditanos, sevillanos y de la colonia británica.

Actualmente se investigan una treintena de partidos de fútbol por este caso, la gran mayoría entre abril y junio del pasado año, de las categorías semiprofesionales de Primera, Segunda y Tercera RFEF, además de encuentros de equipos del Principado de Andorra y de la liga de Gibraltar. Uno de los partidos bajo sospecha es el Montijo-Tamaraceite de la última jornada de la temporada anterior y que acabó con victoria canaria, que era colista, por 1-7. De los 44 detenidos entre las dos fases del operativo, 20 son futbolistas, casi todos ellos de categorías inferiores.

Algunos vendían sus cuentas de juego para que los integrantes de la organización hicieran apuestas online en partidos amañados, consiguiendo ingresos de entre 4.000 y 24.000 euros por cuenta de juego. Para realizar las apuestas se aprovechaban de los vínculos personales con jugadores e integrantes de los equipos de fútbol, operando especialmente en el ámbito de la RFEF, la liga de Gibraltar y la de Andorra.

La investigación se inició tras las detenciones y registros llevados a cabo tras la primera fase de la operación en junio, en la que se detuvo a 21 personas en las provincias de Cádiz, Badajoz, Sevilla y Almería. En la se gunda fase fueron arrestadas otras 23 personas.