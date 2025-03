La FIFA sorprende y celebrará los premios The Best de manera telemática

Aitana Bonmatí, ganadora del premio The Best femenino en 2023.

Pedro Rodríguez Madrid Domingo, 15 de diciembre 2024, 17:48 | Actualizado 18:28h.

La FIFA ha dado un giro inesperado en el formato de los premios The Best 2024, optando por anunciar a los ganadores de manera telemática este martes 17 de diciembre. Por primera vez en la historia de estos premios, que reconocen a los mejores jugadores, entrenadores y porteros de la temporada, no habrá ceremonia presencial. La decisión responde a la creciente saturación del calendario futbolístico, que ha dificultado la organización de un evento tradicional en un año marcado por compromisos nacionales e internacionales en constante solapamiento.

El organismo se ha visto forzado a innovar tras no encontrar fechas libres para una gala convencional. La situación es especialmente crítica esta semana, con el Real Madrid enfrentándose al Pachuca el miércoles en la final de la Copa Intercontinental en Doha, mientras que competiciones como la Conference League, la Copa de la Liga inglesa, la Copa italiana y el crucial Mónaco-PSG de la Ligue 1 llenan el calendario. Por si fuera poco, la última jornada de la fase de grupos de la Champions femenina se juega entre martes y miércoles, con un destacado Real Madrid-Chelsea coincidiendo con el anuncio de los premios. El cambio de formato también busca evitar repetir incidentes como el de la edición anterior, celebrada en Londres, donde ninguno de los tres finalistas masculinos pudo asistir debido a compromisos deportivos.

A diferencia del Balón de Oro, los premios The Best cuentan con un sistema de votación más amplio y diverso. No solo participan periodistas especializados, sino también los capitanes y seleccionadores de las 211 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA, además de un representante de los medios por cada país. A esto se suma el voto popular, que tiene un peso significativo en la elección de los ganadores, asegurando una representación más equilibrada entre profesionales del fútbol y aficionados.

Candidatos al The Best masculino

La lista de finalistas está repleta de talento, con Rodri Hernández como principal favorito. El mediocampista español, reciente ganador del Balón de Oro, consolidó su candidatura tras liderar al Manchester City en un histórico triplete y alzarse con la Eurocopa con la selección española. Entre los aspirantes destacan también Vinicius, figura clave en los éxitos del Real Madrid, y su compañero Jude Bellingham, que está firmando una temporada excepcional en la Liga y ha sido fundamental para mantener al club blanco en la cima.

Lionel Messi, ganador de las ediciones de 2022 y 2023, vuelve a estar entre los nominados, aunque su protagonismo se ha diluido tras su llegada al Inter Miami, lo que complica la posibilidad de repetir el galardón. Otros contendientes de peso son Erling Haaland, Kylian Mbappé, Toni Kroos o Lamine Yamal.

Nominadas al The Best femenino

En la categoría femenina, Aitana Bonmatí busca consolidar su dominio tras un año espectacular en el que ganó el Balón de Oro, lideró al Barcelona en el triunfo de la Champions League y fue pieza clave en el título de la selección española en la Liga de Naciones. Si logra repetir el galardón obtenido en 2023, sumaría el cuarto premio consecutivo para España, tras los logrados por Alexia Putellas en 2021 y 2022.

Entre sus principales competidoras destacan su compañera de equipo Caroline Graham Hansen, una de las jugadoras más desequilibrantes del fútbol actual, y la joven promesa Salma Paralluelo, Además, la lucha incluye a estrellas internacionales como Sophia Smith, referencia del Portland Thorns, y Khadija Shaw, goleadora destacada del Manchester City.

Entrenadores y porteros

En la categoría de mejor entrenador, se destacan Carlos Ancelotti, ganador del Trofeo Johan Cruyff en la gala del Balón de Oro, junto a tres españoles: Luis de la Fuente, Pep Guardiola y Xabi Alonso. También figura Lionel Scaloni, quien llevó a Argentina a ganar la Copa América. En el apartado femenino, Jonatan Giráldez, técnico del Barcelona, lidera las apuestas tras una temporada exitosa, aunque enfrenta la competencia de Emma Hayes, entrenadora del Chelsea, quien destacó al frente de la selección de Estados Unidos, llevándola a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

En la categoría de mejor portero destacan Emiliano Martínez, ganador del Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro, y los españoles Unai Simón, segundo en los premios de France Football, y David Raya, junto a Andriy Lunin. En cuanto a mejor portera, Cata Coll, quien ganó todo con el Barcelona, es una de las favoritas, mientras que Mary Earps (Manchester United) también figura como una fuerte candidata gracias a sus destacadas actuaciones.