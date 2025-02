Rodri y Aitana, histórico doble Balón de Oro para el fútbol español

21:54

Jenni Hermoso, Trofeo Sócrates

Jenni Hermoso se lleva el Trofeo Sócrates por su labor en defensa de la igualdad en materia de género. «Hoy me he despertado recordando las palabras de una hija que me dijo: 'quiero ser futbolista como tú'. Es por ello que no dejaré de luchar», recuerda la española.